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Общество 3 сентября 2026 13:01

Пять электричек в РТ будут курсировать по измененному расписанию до конца ноября

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Расписание пяти пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 8 сентября по 27 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В связи с ремонтными работами на участке Тюрлема – Свияжск пригородные поезда будут следовать измененным расписанием», – отметили в пресс-службе.

В частности, с 8 сентября по 26 ноября изменится расписание электричек №6357 сообщением Казань – Канаш, №6360 Канаш – Казань, №7024 Канаш – Казань, №7125 Кизнер – Казань.

По измененному расписанию с 9 сентября по 27 ноября будет курсировать поезд №7124 Казань – Кизнер.

#Пригородные поезда #расписание электричек
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