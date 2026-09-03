Пять электричек в РТ будут курсировать по измененному расписанию до конца ноября

Расписание пяти пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 8 сентября по 27 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В связи с ремонтными работами на участке Тюрлема – Свияжск пригородные поезда будут следовать измененным расписанием», – отметили в пресс-службе.

В частности, с 8 сентября по 26 ноября изменится расписание электричек №6357 сообщением Казань – Канаш, №6360 Канаш – Казань, №7024 Канаш – Казань, №7125 Кизнер – Казань.

По измененному расписанию с 9 сентября по 27 ноября будет курсировать поезд №7124 Казань – Кизнер.