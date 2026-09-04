В РТ появится конкурс «Лучший архивист» с премией 20 тысяч рублей

Госкомархив РТ объявил республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист Республики Татарстан». Согласно проекту приказа Кабмина РТ, который проходит антикоррупционную экспертизу, участвовать могут сотрудники Госархива РТ, муниципальных и ведомственных архивов.

Согласно документу, победитель получит 20 тыс. рублей, призеры – 15 и 10 тыс., номинанты – по 5 тыс.

Конкурс пройдет в три этапа: заочный (прием заявок), очный (тестирование, защита работ и практические задания) и финальный с подведением итогов. Заявки принимаются на электронную почту prm.gart@tatar.ru с последующей отправкой бумажного пакета в ГБУ «ГА РТ» по адресу: Лаишевский район, село Столбище, улица Советская, 277. Документы должны включать анкету, конкурсную работу, согласие на обработку данных, отзыв руководителя, фото и видеоролик.

Конкурс проводится один раз в два года. Помимо призовых мест, жюри определит победителей в пяти номинациях: «Инноватор архивного дела», «Молодой архивист: взгляд в будущее», «Мастер цифрового наследия», «Живая история: оживление прошлого» и «Эксперт своего дела».