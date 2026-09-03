«Кадры – наша ценность»: На «Казаньоргсинтезе» побывал клуб кадровиков

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Встреча клуба кадровиков «Главное – это люди», посвященная профессиональной адаптации ветеранов на предприятиях Татарстана, прошла сегодня в Казани на «Казаньоргсинтезе». Ее участники обсудили роль работодателей в возвращении ветеранов к мирной жизни.

«Мы обсудили очень важный вопрос, который касается поддержки ветеранов на рабочем месте – их трудоустройство, адаптацию, готовность коллектива принять человека с новыми компетенциями. Также обсудили опыт «Казаньоргсинтеза», где есть прекрасный медицинский кабинет, кабинеты психологической разгрузки. Увидели, как здесь относятся к человеку. Главное – это люди, кадры – основная наша ценность», – сообщила журналистам по итогам встречи министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

На мероприятии своим опытом работы в сфере найма и корпоративной культуры поделились представители Казанского порохового завода и администрации Московского и Кировского районов Казани. По данным Зариповой, кадровые службы сталкиваются с разными проблемами. Это кадровый голод, вопросы привлечения и удержания персонала.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня на рынке труда республики представлено около 90 тысяч вакансий. Около трех тысяч людей стоят на учете в качестве безработных. Мы каждому безработному можем предложить до 30 вакансий. В основном это работа в обрабатывающей промышленности, в отраслях, где нужны квалифицированные инженеры и работники», – подчеркнула она.

Зарипова отметила опыт «Казаньоргсинтеза». На предприятии начинающим специалистам помогают наставники. Новички ощущают поддержку, чувствуют себя «единым звеном в большой команде работников», объединенных общей миссией, целями и задачами.

На встрече выступили глава администрации Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин и другие. Кадровики предприятий и организаций побывали на экскурсии на производстве, посетили центр здоровья и лабораторию.