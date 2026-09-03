news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 3 сентября 2026 16:46

Глава МЧС России Куренков осмотрел выставку салона «Комплексная безопасность»

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня глава МЧС России Александр Куренков посетил выставку XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». Он ознакомился с передовыми разработками МЧС России.

Министр подчеркнул значимость работы подведомственных организаций МЧС России по созданию и внедрению современных технических и цифровых решений. По оценке Александра Куренкова, представленные на выставке разработки способствуют развитию системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышению готовности подразделений ведомства.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» открылся салон «Комплексная безопасность».

Участие в салоне принимают предприятия, организации и прочие структуры нескольких стран мира. С 3-го по 5 сентября будет проведено более 25 различных мероприятий. Деловая программа салона состоит из более чем 20 конференций, круглых столов и стратегических сессий с участием ведущих экспертов.

#мчс россии по рт #казань экспо #выставка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

Средняя единовременная выплата пенсионных накоплений превысит 119 тыс. рублей

3 сентября 2026

На Шпицбергене Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно

3 сентября 2026
Новости партнеров