Роботы-пожарные, беспилотники-саперы: всё о «Комплексной безопасности» в Казани

Сегодня в Казани впервые открылся международный салон «Комплексная безопасность». Гостям из разных регионов России и стран мира показали выставку новейшей техники и соревнования пожарных. Сегодня же гости увидели уникальный учебно-тренировочный полигон, аналогов которому в стране пока нет.





Робособака Шарик, беспилотник-сапер и пожарный робот

Сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» открылся XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026». В этом году выставочный проект МЧС России впервые проходит не в Москве и Подмосковье, а в Казани. Посетители смогут увидеть новейшие достижения в области обеспечения безопасности в различных сферах жизни.

Участие в салоне принимают представители России, Китая, Малайзии и Беларуси. С 3 по 5 сентября пройдут более 25 различных мероприятий. Деловая программа салона состоит из более чем 20 конференций, круглых столов и стратегических сессий с участием ведущих экспертов. Попасть на мероприятие можно, зарегистрировавшись на сайте.

Выставка развернулась на территории перед «Казань Экспо», а также внутри одного из павильонов. Несмотря на то что самыми масштабными экспонатами являются вертолет Ми-38 и пожарный поезд, наибольшее внимание посетителей привлек робот-собака, который выполнял трюки, вставал на задние лапы и подавал «лапу» гостям.

«Это автоматическая собака, управляется при помощи оператора. Она применяется в химическом, радиационном и биологическом мониторинге, то есть в условно загрязненной зоне. Сверху на него устанавливается прибор, который отбирает пробы воздуха, которые в дальнейшем анализируют в лаборатории», – рассказал сотрудник Федерального медико-билогического агентства Юрий Шегеря из Москвы.

Пока такой робот применялся только на учениях, отметил он. Сотрудники ФМБА относятся к нему как к питомцу и даже дали ему кличку – Шарик.

Представили на выставке в Казани и самого мощного пожарного робота – мобильный робототехнический комплекс МРК-100. Это новая разработка, которая применялась пока только на учениях.

«Эта техника производится в России и применяется для тушения нефтебаз, тоннелей и складов, то есть там, куда сложно пройти человеку. Управляется она с помощью пульта, оснащена камерами и тепловизорами. С помощью нее можно подавать воду и пену. Дальность подачи достигает 90 метров», – объяснил сотрудник Пожарно-спасательного центра Москвы Сергей Хохлов.

Передовые достижения Татарстана на выставке представили лидеры промышленной отрасли республики: КАМАЗ, Казанский вертолетный завод и другие. Зрители смогли увидеть «КАМАЗ», на котором команда «КАМАЗ-мастер» выиграла все последние международные гонки.

«Это полностью спортивный грузовик – это машина семейства К5, которая в последнем составе команды “КАМАЗ-мастер” выиграла ралли “Дакар” в 2022 году. А в 2023, 2024, 2025 и 2026 годах выиграла все международные гонки, в которых мы участвовали. Это ралли “Шелковый путь” и китайский “Такла-Макан”. Машина полностью собирается на базе нашего научно-технического центра “КАМАЗ”», – рассказал заместитель директора международного ралли-марафона «Шелковый путь» Азат Абусев.

Беспилотные машины-саперы, которые применялись в Курске и сейчас используются на СВО, также стали экспонатами выставки.

«Они разминируют противотанковые мины. Модель МТ-2: ширина траления почти три метра, глубина 30 см. Дальность управления – один километр. Работает с помощью пульта, имеет передние, боковые и задние камеры. Это техника тяжелого класса, она делит минное поле на сектора, чтобы потом можно было пройти с миноискателями», – рассказал инженер комплексного обслуживания «ДСТ-Урал» Иван Рогозин.

Этот беспилотный сапер в том числе применяется для разминирования территорий перед строительством дорог и линий электропередачи. МТ-2 был разработан в 2022 году и после испытаний стал использоваться на новых территориях России. Производят его в Челябинске на заводе «ДСТ-Урал».

Одним из многочисленных посетителей выставки стал гость из Брунея – представитель департамента пожарных страны Бин Кифли Сю.

«Первые впечатления – потрясающие. Нас уже заинтересовали некоторые объекты, пока обдумываем решение о закупке. Видно, что в вашей стране проделывается большая работа в сфере безопасности. Я первый раз приехал на этот салон и вообще первый раз в России. Мне здесь очень нравится, только для меня климат достаточно прохладный. Надеюсь, сегодня удастся попробовать национальные татарские блюда – я уже в предвкушении», – рассказал он.

Сегодня выставку в «Казань Экспо» посетит и глава МЧС России Александр Куренков. Он ознакомится с новейшими отечественными решениями в области пожарной безопасности и гражданской защиты, осмотрит современные образцы пожарно-спасательной техники и оборудования. Позже он проведет несколько встреч с главами иностранных делегаций Мьянмы, Катара, Абхазии и Южной Осетии. Обсуждаться будут развитие международного сотрудничества, обмен профессиональным опытом и дальнейшее взаимодействие в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Здесь мы бьемся не за призы – здесь мы знакомимся и общаемся друг с другом»

В программе международного салона «Комплексная безопасность – 2026» запланированы соревнования «Пожарный олимп» и пожарная эстафета, посвященная 380-летию образования пожарной охраны. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня утром. Состязаться в пожарном мастерстве будут пожарные со всей страны в течение трех дней. 5 сентября пройдет церемония награждения победителей.

В состязаниях примут участие сотрудники пожарной охраны, спасательных воинских формирований МЧС России и профильных вузов. Они будут проверять свое мастерство в надевании боевой одежды пожарного на время, ликвидации очага пожара, безопасном перемещении пострадавшего и других испытаниях. Также в программе соревнований: бег змейкой, кантование тяжелой автомобильной покрышки, вскрытие металлической двери, прохождение тоннеля и другие испытания.

«Поздравляю вас с открытием нашего соревнования, которое продолжается с 2021 года. Для нас это настоящий праздник. Многие участники приезжают сюда не в первый раз, однако в этом году мы постарались собрать участников со всей России: из всех высших учебных заведений МЧС, федеральных исполнительных органов власти. Здесь мы бьемся не за призы – здесь мы знакомимся и общаемся друг с другом», – сказал заместитель начальника отдела организации подготовки Управления организации пожаротушения Главного управления пожарной охраны МЧС России Максим Карпов.

Он отметил, что специально к событию в Казани был построен первый в России учебно-тренировочный полигон, на котором смогут тренироваться российские пожарные и спасатели, а также их коллеги из других стран.

«У нас будет возможность съездить на самый современный учебно-тренировочный полигон. На него мы возлагаем большие надежды», – добавил Максим Карпов.

«Спецустройства для задымление и звуки, имитирующие крики и плач пострадавших»

Полигоны, подобные этому, есть и в других регионах, но татарстанский собрал в себе все лучшее, что было создано ранее. Сегодня журналистам провели экскурсию и показали, как здесь будет проходить учебный процесс.

Находится полигон в Лаишевском районе РТ, недалеко от «Казань Экспо». Руководить им будет Игорь Кацюруба – ранее он возглавлял Казанский поисково-спасательный отряд МЧС России. Стаж его работы – 44 года: сначала в пожарной службе, затем спасателем.

«Учебно-тренировочный полигон состоит из трех частей. На его территории площадью 12 гектаров находится действующая пожарная часть №80, в зоне ответственности которой будут восемь населенных пунктов Лаишевского района. Здесь же располагается административно-бытовой комплекс с учебными классами-трансформерами, из которых можно сделать конференц-зал. Также есть места для проживания, рассчитанные на 50 курсантов. Есть столовая», – рассказал Игорь Кацюруба.

На территории полигона расположилось футбольное поле с трибунами – здесь будут проводить различные спортивные соревнования.

Оттачивать свое мастерство пожарные и спасатели будут на восьми тренировочных комплексах.

«Один из комплексов – это теплодымокамера, внутри которой находится 80 камер. Они будут выводить на мониторы все то, что находится внутри. Также здесь расположен учебный комплекс “Феникс”, где проводится температурное и дымовое воздействие на курсантов во время тренировки. В учебном комплексе “Факел” и в специальном автомобиле подведен газ для отработки навыков тушения пожаров. Еще один комплекс – “Городок”. Это строение, оборудованное специальными устройствами для задымления и шумовым сопровождением, имитирующим крики, плач и так далее», – рассказал начальник полигона.

Пожарные и спасатели смогут учиться на комплексах, имитирующих многоквартирный дом. Там они будут отрабатывать сценарии почти в реальных условиях. Даже двери, которые установили там, будут реально взламываться – они будут расходником и после каждой тренировки будут меняться. Двери, которые открываются в разные стороны, с разными замками, чтобы пожарные могли отработать разные сценарии.

«В России таких полигонов нет, ближайший от нас – в Армении»

«Спасатели будут тренироваться на комплексе “Завал”. Там они смогут потренироваться в укреплении стен в случае возникновения завалов, будут там пробивать стены, разрушать их и многое другое. На комплексе “Вертикаль” можно будет отрабатывать навыки альпинизма: подъем по вертикальной скале, по наклонной поверхности, подъем и спуск пострадавших. Будет даже симулятор вертолета с имитацией выхода из вертолетов», – добавил Игорь Кацюруба.

На полигоне будут отрабатывать, например, спасение крановщика из кабины башенного крана, извлечение руки пострадавшего из мясорубки и многие другие сценарии.

«В Российской Федерации нет аналогов таких полигонов. Ближайший от нас подобный объект в Армении. Этот полигон собрал в себе улучшенные версии учебных полигонов по всей стране. Планируется, что здесь будут заниматься не только спасатели и пожарные со всей страны, но и спасатели иностранных государства. Уже сегодня мы будем проводить учения по международной системе INSARAG. Они будут длиться 18 часов и начнутся сегодня в 10 вечера», – объяснил Игорь Кацюруба.

Участие в них примут спасатели из Красноярска, Хабаровска и Центроспаса, Малайзии – все, кто аттестован по системе INSARAG. Сегодня здесь уже провели Всероссийский этап смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС России».

Завтра полигон посетят глава МЧС России Александр Куренков и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, они торжественно откроют уникальный объект.