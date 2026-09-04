В Мамадышском политехническом колледже проведут ремонт кровли учебного корпуса

В Мамадышском политехническом колледже в этом году отремонтируют кровлю учебного корпуса, которая находится в аварийном состоянии. На работы из республиканского бюджета направят более 15,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Мамадышского района РТ.

«Средства на ремонт выделены по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. Ремонт кровли проводится в рамках противоаварийных работ и подготовки колледжа к отопительному сезону. Площадь кровли, подлежащей ремонту, составляет 615 кв. метров», – говорится в сообщении.

Здание колледжа построено в 1988 году. Из-за аварийного состояния кровли во время дождей происходили протечки, после чего пострадали потолки и стены учебного корпуса. Поэтому во время ремонта также будут восстановлены поврежденные помещения.

В колледже ведется подготовка рабочих, необходимых предприятиям и организациям района, по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. Это, например, такие специальности, как сварщик, повар, юрист, логист, специалист аграрного профиля. Сегодня в колледже обучается 561 студент.