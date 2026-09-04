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Общество 4 сентября 2026 13:01

В Нижнекамске по нацпроекту отремонтируют участок улицы 30 лет Победы

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В Нижнекамске капитально отремонтируют участок улицы 30 лет Победы, расположенный между улицей Студенческой и проспектом Мира. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью 480 метров, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники завершили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, выполнили устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и обустроили тротуар из брусчатки», – говорится в сообщении.

Рабочим предстоит уложить верхний слой покрытия из асфальтобетона, установить монолитный бортовой камень и смонтировать наружное освещение.

Кроме того, будут обустроены велосипедные дорожки и дополнительные участки тротуаров. Специалисты также установят дорожные знаки и нанесут разметку.

#нацпроекты #национальные проекты #капремонт дорог
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