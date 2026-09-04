Победитель жилищного конкурса Лиги студентов отметил новоселье в Казани

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров поздравил с новосельем победителя жилищного конкурса Лиги студентов РТ Даниила Ченцова. Вместе со своей невестой Ириной Семеновой он переехал из общежития Казанского государственного энергетического университета в собственную двухкомнатную квартиру. Новый дом расположен на улице Гумера Усманова в микрорайоне «Салават Купере».

«Мы сегодня в гостях у молодежи нашей: Даниила Ченцова и Ирины Семеновой. Оказывается, мало того, что они приехали из разных регионов нашей страны в Татарстан учиться, решили остаться здесь, так еще они решили создать семью, у них уже есть такое намерение», – сказал журналистам Азат Кадыров.

Даниил Ченцов приехал в Татарстан из Новороссийска, а его невеста Ирина Семенова – из Кемеровской области. Они познакомились благодаря Лиге студентов и решили остаться в республике.

Азат Кадыров подарил на новоселье плакат для семейного генеалогического древа Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

На новоселье министр подарил паре музыкальную колонку, фотоальбом и плакаты для генеалогического древа.

«Жилищный конкурс, который позволяет нашей молодежи получать жилье (причем не только семейным, но и тем, кто еще не обрел семью), помогает впоследствии тем, кто получил жилье, уже смелее идти в семейную жизнь, создавать семью, планировать детей, что очень важно», – заявил глава Минмолодежи РТ.

Конкурс жилищных программ для молодежи Татарстана проводится с 2012 года при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Всего за это время жилье получили 537 человек.

Азат Кадыров стал первым гостем новоселов Даниила и Ирины Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Каждый год спрос на участие в этом конкурсе растет. В этом году мы получили 297 заявок, при общем количестве сертификатов на квартиры, которые мы будем предоставлять, 49. Поэтому фактически у нас [конкурс] шесть человек на место», – сообщил Азат Кадыров.

Для участия в конкурсе необходимо иметь обеспеченность общей площадью жилья менее 18 кв. метров на одного члена семьи, постоянную регистрацию в Татарстане и ежемесячный доход на человека выше прожиточного минимума. Также участник должен внести первоначальный взнос не менее 10% стоимости квартиры и подтвердить вклад в развитие молодежной политики республики.

«Благодаря поддержке Рустама Нургалиевича [Минниханова], благодаря тем молодежным проектам, которые реализуются в нашей республике и в которых молодежь участвует, проявляя себя, они могут претендовать на получение жилья, на получение квартиры. Конечно, это укрепляет веру в завтрашний день, позволяет создавать семью, позволяет с уверенностью смотреть в будущее», – подчеркнул министр.

Победитель жилищного конкурса Даниил Ченцов получил ключи от квартиры неделю назад.

Когда дом был готов примерно на 98%, проводился розыгрыш квартир, и он выбрал жилье из предложенного списка, определив приоритеты по этажу, планировке и другим параметрам. Это двухкомнатная квартира площадью около 60 кв. метров на 17-м этаже.

Сейчас Даниил Ченцов – магистр КГЭУ, в будущем планирует поступать в аспирантуру. Общественной деятельностью занимается еще со школы: интерес к активной работе на этом поприще появился у него в пятом классе благодаря учителю английского языка.

После поступления в КГЭУ Даниил стал президентом Совета старост республики, а затем присоединился к Лиге студентов.

Ченцов – эксперт программы «Росмолодежь.Гранты», с 2023 года он выиграл гранты на общую сумму более 42 млн рублей. Молодой человек выступает автором и руководителем проекта Республиканского семейного интеллектуального фестиваля «Энергия семьи».

В числе достижений молодого человека – Гран-при республиканского молодежного конкурса «Студент года». В качестве главного приза ему была предоставлена возможность принять участие в образовательной программе «Алгарыш». В этом году Даниил Ченцов готовится пройти обучение за рубежом продолжительностью около полугода за счет республиканского бюджета.