«Похудеете на 4 кг за день, но сердце встанет»: чем опасны уколы для похудения

Чудо-уколы для похудения, которые восхваляют звезды и блогеры, на самом деле не являются средством для решения косметической проблемы всех желающих. Цель добиться идеальной фигуры приводит людей к самым страшным последствиям. Врачи рассказали «Татар-информу», чем заканчиваются такие эксперименты и кому на самом деле необходим «Оземпик».





Особенно опасно покупать уколы с рук или на маркетплейсах. Никто не проверит, оригинал ли это, сертифицирован ли препарат, легально ли он куплен и что залили в шприц

Фото: © «Татар-информ»

Как препарат для диабетиков стал средством для похудения

Известный во всем мире «Оземпик» и его аналоги изначально создавались вовсе не для красоты. Эти препараты разрабатывали, чтобы лечить диабет второго типа.

«У пациентов с таким диагнозом наблюдается недостаток глюкагоноподобного пептида-1, сокращенно ГПП-1. Это гормон, который вырабатывается в кишечнике после приема пищи и регулирует уровень сахара в крови. Фармпроизводители работали над созданием гормона, имитирующего действие ГПП-1», – рассказала «Татар-информу» заведующая эндокринологическим отделением Республиканской клинической больницы Татарстана Луиза Бареева.

Заведующая эндокринологическим отделением Республиканской клинической больницы Татарстана Луиза Бареева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первое поколение препаратов, подобравшихся к этой задумке, появилось еще в нулевых – их требовалось вводить ежедневно. Следующим шагом стал «Оземпик» – его было достаточно колоть раз в неделю.

«Почему это стало своего рода революцией? Удалось создать вещество, которое усиливает правильную работу инсулина, не провоцируя его избыточную выработку. К тому же в организме существует мощнейший фермент ДПП-4, который быстро расщепляет глюкагоноподобный пептид, не позволяя ему накапливаться в избытке. Решение нашли в создании агониста рецепторов ГПП-1 – вещества, которое связывается с теми же рецепторами и имитирует действие природного гормона, но при этом не разрушается ферментом», – объяснила эндокринолог.

Фармпрепарат стали применять для лечения диабетиков, но в процессе клинических наблюдений врачи заметили, что он способствует снижению массы тела и подавляет аппетит.

Вскоре началась мировая слава «Оземпика» как прорывного средства для похудения. Публика и журналисты подозревали в применении препарата целый ряд звезд западного шоу-бизнеса. Некоторые из них прямо признавали этот факт и боготворили магическое лекарство. А на красных дорожках все чаще появлялись болезненно худые изможденные представители богемы – жертвы новомодных уколов.

«Эти препараты должны применяться правильно и по показаниям. Для пациентов с сахарным диабетом второго типа и с доказанным ожирением они действительно хороши. Хаотичное использование этих препаратов для сброса веса приводит к негативным последствиям», – объяснила «Татар-информу» заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 Казани им. М.Н. Садыкова, главный внештатный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

Заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 Казани им. М.Н. Садыкова, главный внештатный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пик госпитализаций – время перед выпускными

С начала года в отделение токсикологии ГКБ №7 поступили шесть пациенток с осложнениями после введения инъекций для похудения. Что примечательно, все они с нормальной массой тела. Пик госпитализаций пришелся на май – время перед последними звонками и выпускными.

«Девушки кололи препарат с целью скорейшего получения эффекта. Им нужно было хорошо выглядеть, и они надеялись за две недели до выпускных улучшить свою форму. Вводили препараты без консультации врача. Дозу никто не контролировал. Одна пациентка увеличила ее в три раза», – сказала медик.

Другая пациентка, 21-летняя девушка, готовилась к свадьбе. По словам токсиколога, индекс массы тела у нее был в норме, она не страдала сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Она начала вводить себе препарат с минимально разрешенной дозы, как описано в инструкции. Однако на третьи сутки после первого укола у девушки начались нескончаемая рвота и многократный жидкий стул.

«Она, можно сказать, вообще не могла есть. На фоне рвоты и диареи она потеряла очень много жидкости. Была сильная слабость, упало давление. В течение недели мы проводили дезинтоксикационную терапию. Она потихоньку начала есть только к концу лечения, потому что любой прием пищи, даже самый нейтральный, вызывал у нее рвоту. В больнице она пролежала долго», – рассказала Алия Насибуллина.

Врач утверждает, что это не единичный случай, а повторяющийся сценарий. Данной конкретной пациентке повезло не попасть в реанимацию, что было бы неизбежным, если бы она потеряла немного больше жидкости и электролитов.

«Пациент не может нормально сдать анализы, ему настолько плохо»

Пациенты с отравлениями от таких инъекций не всегда сразу признаются, что кололи себе препараты для похудения, констатировала токсиколог. Некоторые намеренно скрывают это, другие искренне не понимают связь симптомов с уколом.

«Пациент не может нормально сдать анализы, ему очень плохо, он не отходит от туалета. Мы собираем анамнез. Часто начинают утверждать, что чем-то из еды отравились. А когда распутываешь, выясняется, что они ставили уколы и уже испытывали рвоту и диарею. Сделали перерыв, а когда симптомы прошли, ситуация повторилась», – объяснила Алия Насибуллина.

Особую опасность инъекции представляют для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Серьезное нарушение работы желчного пузыря, проблемы с перистальтикой кишечника – таковы возможные последствия самовольного приема «чудо-средств для похудения».

«После беременности женщины, даже если начался набор веса, нужно смотреть на показания: индекс массы тела и возможное преддиабетическое состояние. Но решение о назначении уколов принимает исключительно врач. Кстати, во время грудного вскармливания мы вообще не имеем права назначать эти препараты – высоки риски влияния на организм ребенка через молоко», – объяснила врач-токсиколог.

«На фоне инъекций и изменения рациона мышечная ткань беднеет, поскольку снижается количество белка» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опасно покупать уколы на маркетплейсах

Врачи бьют тревогу: далеко не все люди понимают угрозу уколов для похудения. Их интерес подогревают лидеры мнений, блогеры без медицинского образования, которые создают иллюзию, что укол – это просто и безопасно.

На деле требования к применению препаратов класса ГПП-1 жесткие: даже при назначении врачом пациент обязан соблюдать сбалансированную диету и быть физически активным. Без этого эффект будет неполным, а риски – высокими.

«На фоне инъекций и изменения рациона мышечная ткань беднеет, поскольку снижается количество белка. Расходуются и жировые запасы, а жиры нам нужны – это строительный материал для гормонов. Если мы будем пренебрегать диетой и совсем исключим жиры из рациона, то будем страдать. Эндокринная система может дать сбой. Это страшные последствия, справиться с ними будет крайне тяжело», – отметила главный внештатный токсиколог Татарстана.

Особенно опасно покупать уколы с рук или на маркетплейсах. Никто не проверит, оригинал ли это, сертифицирован ли препарат, легально ли он куплен и что залили в шприц. По словам Алии Насибуллиной, риски велики: некоторые недобросовестные продавцы торгуют препаратами, в составе которых могут быть, например, психоактивные вещества.

При бесконтрольном приеме лекарств человек теряет микроэлементы: калий и натрий. Может случиться потеря сознания, судорожный синдром и т. д. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ускорить метаболизм таблетками невозможно

Люди, которые стремятся похудеть любыми путями, изобретательны в способах сбросить вес. Помимо прописанных самому себе уколов у некоторых в ход идут слабительные и мочегонные. Не обходится и без чая для похудения, «ускорителей метаболизма» и «жиросжигателей», которые так активно продаются через интернет.

«Метаболизм – это большая и сложная система, которая зависит от целого комплекса факторов. На какую из его реакций подействует "ускоритель", непонятно. В целом ускорить его нереально. Что касается сжигания жира, то препаратов, которые действительно могут это сделать, попросту нет», – отметила врач.

Слабительные и диуретики – это препараты, которые могут привести к страшнейшим последствиям, если принимать их без показаний.

«При бесконтрольном приеме человек теряет микроэлементы: калий и натрий. Может случиться потеря сознания, судорожный синдром. На мочегонных препаратах вы, может, и скинете за день 3-4 килограмма за счет потери жидкости. При этом может остановиться сердце, потому что калий вымыт полностью. Именно калий отвечает за передачу импульса к сердечно-сосудистой системе», – объяснила Алия Насибуллина.

В этом году, по словам врача, в отделении токсикологии седьмой горбольницы оказалась девушка, которая принимала мочегонные для похудения. У нее резко упало давление, уровень калия снизился до критических значений – при норме 3,5–5 ммоль/литр ее показатели находились на уровне 2.

«На электрокардиограмме мы зафиксировали серьезные изменения. Мы промывали ей кишечник и желудок, вводили калий. Однако препарат, из-за которого девушка оказалась в больнице, еще продолжал действовать, пока полностью не вывелся из организма. Он все еще работал и мешал нам нормально стабилизировать ее состояние», – рассказала токсиколог.

Для того чтобы похудеть, эффективнее заниматься спортом или просто двигаться Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Люди мечтают найти волшебную таблетку, которая без лишних усилий и мгновенно решит все проблемы. Но такого средства нет. Если говорить о похудении, то куда эффективнее заниматься спортом или просто двигаться, хотя бы немного. Простая прогулка на свежем воздухе – это адекватный способ для жиросжигания и ускорения метаболизма. Правильное питание – это другой важнейший ключ к коррекции веса. Однако все это требует самодисциплины, потому люди и тянутся к легким, но не всегда безопасным способам, будь то укол или что-то иное.

«Волшебной таблетки нет, либо она будет с последствиями. Пациент, стремившийся сбросить вес с помощью уколов или других медикаментов, может провести в реанимации до месяца – это еще благоприятный исход. Относиться к своему организму нужно ювелирно, потому что мы одни такие в этом мире», – заключила Алия Насибуллина.