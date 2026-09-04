Студотряды Татарстана впервые работают на осенней путине в Хабаровске

Этой осенью участники путинного направления студенческих отрядов Татарстана впервые работают на рыбообрабатывающем заводе в Хабаровском крае. На осеннем этапе путины трудятся 26 молодых людей из вузов и колледжей Казани, Елабуги и Арска – все они этим летом уже работали на Камчатке и решили продолжить сезон до конца октября.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Василий Ислаев рассказал, что путинное направление в Татарстане начало развиваться в 2020 году во время пандемии. В этом году лето оказалось не самым удачным – рыбы пришло меньше, чем в прошлом, поэтому сезон завершили раньше. Чтобы студенты могли проявить себя, подобрали новое предприятие в новом регионе, где они впервые работают осенью. Это важный шаг для развития направления и сохранения занятости ребят.

На заводе студенты занимаются полным циклом переработки рыбы и морепродуктов: разгрузкой, разделкой, филированием, заготовкой икры, заморозкой, фасовкой и упаковкой. Часть помогает рыбакам на судах. Среди участников есть механик и электрик, которые работают по специальности – и это при первом сотрудничестве с предприятием.

«Мне очень нравится работа, я рад возможности за одно лето поработать сразу на двух проектах в двух разных регионах – сначала на Камчатке, теперь в Хабаровском крае. Этот завод находится ближе к берегу моря, чем предприятие на Камчатке, что добавляет особой атмосферы, за которой помимо денег и едут многие студенты в это направление. Здесь другой ритм, другой воздух, и это тоже часть опыта, который останется со мной навсегда», – поделился впечатлениями участник отряда из Казанского энергетического колледжа Борис Талипов.

Работа студентов получила высокую оценку руководства завода и штатных сотрудников-наставников. Ребята уже получили приглашение приехать следующим летом.

Этим летом студотряды Татарстана выступили организаторами нескольких всероссийских и межрегиональных путинных проектов на Камчатке. На восьми заводах трудовой опыт получили 527 студентов из 16 регионов. Путинное направление официально открыто в 2025 году, в этом году в нем трудятся более 5 тыс. студентов из 67 регионов. Деятельность студотрядов координируется Министерством по делам молодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».