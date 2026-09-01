Пасьянс Хейса, интрига Морозова, дыры в защите: конструктор «Ак Барса» лета-2026

Уход лидеров вынудил Анвара Гатиятулина пересобрать «Ак Барс». «ТИ-Спорт» собирает предсезонный конструктор пятерок казанского клуба: разбираем кейс Хейса, прикидываем потенциальные места для Дер-Аргучинцева и Морозова в топ-6 и оцениваем риски оскудевшей обороны.





Анвар Гатиятулин

Фото: ak-bars.ru

Каким будет топ-6: Хейс все переиграет и ждать ли Морозова и Дер-Аргучинцева

Уход Дмитрия Яшкина, Александра Барабанова, Нэйтана Тодда и Ильи Сафонова сильно ударил по креативному потенциалу «Ак Барса». Казанцы лишились не просто главной ударной силы прошлого сезона, а хоккеистов, определявших лицо команды в большинстве и в ключевых отрезках матчей. Минувший Кубок мэра Москвы четко обнажил эту проблему: без своих прежних лидеров казанской атаке временами остро не хватало нестандартных решений и хладнокровия в завершении. Взамен Анвар Гатиятулин предложил точечную перестройку состава, где главная ставка смещается от индивидуального мастерства отдельных звезд к командной скорости, универсализму и строгой дисциплине.

Кевин Хейс Фото: ak-bars.ru

Главной надеждой казанцев в обновленной первой тройке остается легионер Кевин Хейс, подписанный на прошлой неделе. Американский форвард пропустил Кубок мэра Москвы, но именно он, по идее, должен изменить все расклады в топ-6, ведь под рукой у Анвара Гатиятулина теперь три универсальных центра, способных сыграть также и на фланге, практически не теряя в качестве.

Новоприбывший американец призван занять позицию первого центра и стать главным дирижером атак. На самом Кубке мэра Москвы роль ключевого снайпера и локомотива нападения неожиданно уверенно взял на себя Артем Галимов, забросивший четыре шайбы в летних встречах и ставший главным героем победы над «Спартаком».

Артем Галимов Фото: ak-bars.ru

Именно он на левом фланге способен образовать с Хейсом мощную связку, придающую тройке необходимую динамику. По ходу Кубка мэра Москвы 95-й номер поиграл и справа, и слева: например, в матче с минским «Динамо» и «Спартаком» слева первой тройки нападения действовал Александр Хмелевский. Минувший плей-офф показал, что Гатиятулин точно видит Александра скорее как крайнего нападающего. Однако в заключительной встрече с «Драконами» в экспериментальном составе американский форвард спустился в центр второго звена с Алистровым и Пустозёровым по краям, так что при существующей конфигурации Хмелевский рассматривается и как центр топ-6.

Александр Хмелевский Фото: ak-bars.ru

Если же Марату Валиуллину удастся успешно завершить переговоры по Ивану Морозову, топ-6 «Ак Барса» получит совсем другой уровень креатива впереди, окончательно сняв вопрос о кадровом дефиците в атаке. А конкуренция в центральной оси «Ак Барса» станет самой плотной, чего не было очень давно.

Иван Морозов Фото: spartak.ru

В оборонительной линии этой пятерки сохраняется проверенная связка: Митчелл Миллер, хоть и пропустил игры в Москве, остается основным дирижером синей линии, а Никита Лямкин обеспечивает надежную страховку, не забывая о помощи атаке на синей линии и в спецбригадах.

Митчелл Миллер Фото: ak-bars.ru

Первая пятерка:

Хмелевский/Галимов — Хейс/Хмелевский/Морозов — Морозов/Дадонов/Галимов

Лямкин — Миллер

Главным акцентом московского турнира стало задействование Алексея Бывальцева в качестве центрального нападающего второго звена. Новобранец казанцев брал на себя диспетчерские функции и связь между обороной и атакой. Но очевидно, что с приездом Хейса о такой ответственной роли Алексею придется забыть. Кирилл Семёнов, Кевин Хейс и Александр Хмелевский и без того будут находиться в конкуренции за место центрального нападающего в топ-6, так что Бывальцев должен будет сместиться на край в пятерках пониже. Если же до Казани доедут игроки из «вишлиста» Валиуллина – Семён Дер-Аргучинцев, Морозов и ряд возвращенцев из-за океана, места в первых двух звеньях для Бывальцева точно уже не найдется. Сэм же возьмет на себя основной объем не только созидательной, но и оборонительной работы и игры в меньшинстве, частично нивелируя потерю Сафонова.

Защитная линия «Ак Барса», будем честны, тоже потеряла в качестве не менее серьезно, чем в атаке. Да, у казанцев по-прежнему есть незыблемая пара топовых Миллера и Лямкина, однако все, что ниже, вызывает серьезные вопросы. Даже к капитану Алексею Марченко по прошлому сезону было множество вопросов: некоторая медлительность и ошибки у своих ворот добавляют тревоги. Разве что в плей-офф капитан добавил в агрессии и концентрации, но будет ли его хватать на целый сезон?

Вторая пятерка:

Хмелевский/Денисенко — Семёнов/Хмелевский — Сем. Терехов/Бывальцев/Дер-Аргучинцев

Марченко — Степан Терехов/Яруллин

Сетка первых двух звеньев просматривалась по игре со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы, но с интеграцией Хейса и возможной развязкой по Морозову тренерский штаб получит некоторую глубину, которая позволит перераспределить роли и сделать атакующие сочетания казанцев опаснее. Но даже с учетом этого очевидно, что «Ак Барсу» необходимо усиливать как оборонительную линию, так и линию атаки.

Андрей Стась Фото: ak-bars.ru

Стась, Алистров и Якупов: не такое третье звено мы ждали

Третье звено «Ак Барса» по итогам Кубка мэра Москвы вызывает больше вопросов, чем оптимизма. Появление справа Рауля Якупова наглядно показывает кадровый дефицит. В отличие от своего именитого брата Рауль пока только адаптируется к уровню КХЛ и не способен стабильно давать разницу в третьей тройке претендента на Кубок. Очевидно, что при потенциальном усилении Якупов постоянного места в составе получать не будет, а Алексей Пустозёров прекрасно чувствовал себя в третьей тройке нападения в плей-офф, так что это его потенциальное место. Хотя в Москве мы чаще видели его в четвертом сочетании.

Алексей Пустозёров Фото: ak-bars.ru

Сомнения вызывает и центр этой тройки. 37-летний Андрей Стась — авторитетный кубковый боец, однако его подписание пока что выглядит латанием дыр после зашедших в тупик переговоров с Михаилом Фисенко. Стась полезен на точке и при игре в меньшинстве, но ждать от него созидания или помощи в атаке не приходится — поддерживать высокий темп современного хоккея ветерану всё сложнее. На флангах ситуация не менее неоднозначная. Владимир Алистров и вовсе не получал место в составе с середины прошлого сезона, и в клубе искали варианты для его обмена, а тот факт, что теперь это игрок третьего звена, лишь показывает, насколько сегодня «Ак Барсу» не хватает качественных исполнителей. Попытки снова заиграть Владимира скорее жест отчаяния, чем плановое решение. Ко всему прочему, Алистров часто «растворяется» на льду. В таком виде звено рискует превратиться в исключительно сдерживающее, не способное обеспечивать вторую волну атаки.

В обороне связка Альберта Яруллина и Никиты Евсеева также пока не выглядит сверхнадежной и таит в себе риски. Яруллин обеспечивает силовой прессинг, но заметно уступает в мобильности быстрым крайним нападающим соперника, а молодой Евсеев под тяжелым предсезонным прессингом все еще допускает позиционные ошибки в собственной зоне. Например, его обрез у своих ворот в матче с «Шанхайскими Драконами» выглядел скорее как ошибка на турнире МХЛ, нежели как действие защитника претендента на трофей. Хотя его наброс позволил Кателевскому открыть счет.

В кулуарах обсуждается интерес «Ак Барса» к вариантам укрепления нападения — от потенциального перехода Семёна Дер-Аргучинцева, который пока попытается закрепиться за океаном, до мониторинга рынка НХЛ и ситуации вокруг Евгения Дадонова. Однако ключевым фактором остается возможный трансфер Ивана Морозова. В случае его перехода в Казань произойдет эффект домино: в третье звено спустятся Алексей Бывальцев или Кирилл Семёнов. Только тогда тройка получит мощный двусторонний потенциал и превратится из «звена выживания» в реально эффективную боевую единицу.

Третья пятерка:

Бывальцев/Алистров — Стась/Бывальцев — Пустозёров/Якупов/Замалтдинов

Яруллин — Евсеев

Никита Дыняк Фото: ak-bars.ru

Четвертое звено: силовой фундамент Дыняка и Кателевского с риском в обороне

Нижняя тройка «Ак Барса» остается самым понятным и монолитным элементом в системе Гатиятулина. Дуэт Никиты Дыняка и Дмитрия Кателевского — проверенный временем «чеккерский» двигатель казанцев. Их задачи просты – залезть сопернику под кожу, выжигать чужое большинство, выигрывать силовой прессинг у бортов и сбивать атакующий темп оппонента.

Дмитрий Кателевский Фото: ak-bars.ru

Третьим в эту компанию на Кубке мэра Москвы отрядили Алексея Пустозёрова. Форвард добавляет тройке ног и дистанционной скорости, но его навыки игры в глухой обороне пока вызывают вопросы. Впрочем, если трансфер Ивана Морозова состоится, в центр или на фланг этой тройки спустится Андрей Стась, окончательно заменив Михаила Фисенко на месте «дядьки» из последнего звена.

Главный фактор риска здесь — обновленная линия защиты. Молодая пара Семён Иванов — Тимур Бардин пока только отвоевывает место в КХЛ. Юным защитникам очевидно не хватает хладнокровия и опыта под тяжелым предсезонным прессингом, из-за чего тройка периодически застревает в собственной зоне. Если не усилить оборону, то ни о каком статусе «сдерживающего» звена пока речи быть не может. Работы после отъезда Ильи Карпухина и Степана Фальковского у Марата Валиуллина более чем достаточно.

Четвертая пятерка:

Дыняк — Кателевский/Стась — Пустозёров/Стась/Замалтдинов

Иванов / ??? — Бардин / ???