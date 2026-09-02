«Враг делает все»: Данилин об атаках ВСУ и попытках сорвать выборы-2026

Избирательная кампания 2026 года проходит на фоне эскалации конфликта и атак ВСУ. В интервью «Татар-информу» директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, как СВО повлияет на выборы, почему считает Рустама Минниханова одним из сильнейших глав регионов и какой видит будущую Госдуму.





Павел Данилин рассказал, как СВО повлияет на выборы, почему считает Рустама Минниханова одним из сильнейших глав регионов и какой видит будущую Госдуму

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

СВО как лакмусовая бумажка и экзамен для глав регионов

– Павел Викторович, как россияне реагируют на политическую повестку на фоне атак ВСУ и попыток расшатать ситуацию и как рамка СВО меняет содержание кампании – темы, риторику и настроения избирателей?

– Президентская кампания 2024 года тоже проходила на фоне СВО, но тогда не было такой эскалации конфликта. И это действительно делает ситуацию уникальной. Выборы проходят фактически в воюющей стране, причем враг делает всё для делегитимации выборов, шантажа избирателей и террора. Он и не скрывает, что его цель – сорвать выборы.

Кокаиновый фюрер Зеленский даже показывает какие-то нарисованные графики и рейтинги, что-то там пытается сообщить, на кого-то повлиять. Но как может повлиять главарь нацистской хунты на граждан нашей страны? Наверное, только одним образом – еще большей консолидацией вокруг флага, поддержкой Верховного главнокомандующего и, конечно, участием в выборах. Потому что если враги хотят делегитимизировать выборы, значит, надо сделать всё, чтобы выборы прошли нормально. Если враги бьют по гражданским с целью посеять панику, значит, нужно сплотиться, сжать зубы и дать отпор врагам. Вместе – единой страной.

Конечно, СВО меняет и рамки кампании, ведь сразу понятно, кто есть кто. В программе одной из партий предлагаются подходы к территориальным вопросам и защите интересов граждан России, которые могут вызывать вопросы с точки зрения сохранения национальных интересов. Другая вообще делает вид, что никакого СВО нет. Третья партия что-то там заявляет, но за словами этими ничего нет. А кто-то последовательно принимает законы, обеспечивающие права бойцов и ветеранов. У каждого своя рамка, своя риторика, свои темы и настроения. Просто СВО – это как лакмусовая бумажка: проявляет все сразу – и негативные, и героические стороны.

– Какова роль глав регионов в нынешних условиях и что означает, что 55 (или 45) из них возглавили региональные группы одной из партий?

– Глава региона – это не паровоз, а проявитель. Если глава силен и уважаем, результат по спискам у него будет высоким. В противном случае тоже все понятно. Так что речь идет не о паровозах, а об экзаменуемых.

Роль Рустама Минниханова в российской политике можно охарактеризовать как эффективного регионального лидера федерального масштаба. Он является символом прагматичного подхода в отношениях с центром, который позволяет его региону оставаться одним из самых успешных и влиятельных в стране.

В регионе гармонично развиваются межнациональные отношения, можно констатировать отсутствие межрелигиозных и межнациональных противоречий в Татарстане, что очень ценно. И во многом это тоже заслуга Минниханова. Следует подчеркнуть и его роль как «регионального дипломата»: он имеет хорошие контакты с лидерами ряда мусульманских стран, а также хорошо знаком с руководством КНР.

В целом Минниханов – один из самых сильных региональных лидеров нашей страны. Чему способствует, кстати, и эффективно выстроенная в республике избирательная система, и лояльность электората Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Борьба за третье место и опасность перевода экономики на военные рельсы

– Чем программы 2026 года содержательно отличаются от кампании-2021 – какие темы стали центральными, а какие ушли?

– Анализ программных документов ключевых политических партий в текущем электоральном цикле демонстрирует серьезную трансформацию их стратегий позиционирования. Наблюдается дифференциация подходов к формированию предложений для избирателей.

Так, «Справедливая Россия» использует формат манифеста из 10 пунктов, отличающийся от традиционной развернутой партийной программы.

Партия «Новые люди» концентрирует внимание преимущественно на внутренней и социально-экономической повестке, сознательно дистанцируясь от детального разбора внешнеполитического контекста и глобального противостояния.

КПРФ традиционно сохраняет акцент на масштабных социальных обязательствах – в частности, в сфере пенсионного обеспечения и академических стипендий. Однако данные инициативы, по оценкам экспертов, требуют значительного объема бюджетного финансирования, что создает риски для сбалансированности федерального бюджета и других социальных статей.

В свою очередь, «Единая Россия» сохраняет формат развернутой «Народной программы», включающей предложения по различным направлениям государственного управления. Главным вызовом для такой стратегии остается избыточный объем текста, сложный для восприятия рядовым избирателем и требующий профессиональной политологической интерпретации.

– Как, по вашему мнению, сегодня распределяется электоральная поддержка основных политических партий и где проходит основная линия конкуренции?

– По моей оценке, ключевая борьба ожидается за третью позицию. Мои прогнозы распределения голосов выглядят следующим образом: «Единая Россия» лидирует; КПРФ занимает второе место; ЛДПР и «Новые люди» ведут борьбу за третье место. Для партии «Новые люди» достижение этого уровня станет фиксацией заметного роста электоральной поддержки. «Справедливая Россия» нацелена на преодоление установленного пятипроцентного избирательного барьера.

– Нужно ли перестраивать экономику под мобилизационные задачи, где баланс с высокотехнологичным развитием и каково пространство для роста у регионов вроде Татарстана?

– Я не большой специалист в экономике, но точно знаю: если перестраивать экономику под мобилизационные задачи, а не расширять военно-промышленный сектор, то получится довольно опасная по нынешним временам штука. Одно дело, когда СССР вел смертельную битву, в которой главным было изгнать противника со своих земель и подавить его в его логове, и другое – когда сегодня глобальный (не путать с глобалистским) мир взаимосвязан и взаимозависим.

Мобилизация экономики выкинет нас из целого ряда цепочек, но, что самое страшное, сделает нас зависимыми от отраслей, направлений, стран. Сегодня это возможно только в случае короткого и яростного конфликта, а не длительного противостояния, в котором у нас есть шансы не просто победить, а разрушить образ жизни противника (причем под ним я понимаю не Украину, а глобальный Запад).

Поэтому рекомендую прислушаться к словам мэра Москвы Сергея Собянина, который отметил на днях, что тотальная мобилизация экономики нам не просто не нужна, но и вредна. Полный перевод экономики на военные рельсы не просто бессмыслен, но и смертельно опасен для государства. Может быть, это непопулярные фразы, но стоит задуматься о них применительно к собственному месту работы, собственным доходам, а также месту работы жены, друзей, знакомых. Прежде чем делать поспешные выводы, стоит примерить это на себя.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нас не сломить»: о сплочении Татарстана

– Как вы полагаете, как поведут себя татарстанцы в этом году на фоне атак на Нижнекамск и Зеленодольск – испугаются или еще больше консолидируются?

– Жители Татарстана, уверен, так же, как и жители всей России, не испугаются, а сплотятся и будут помогать фронту быстрее добыть победу. Ударами по нефтеперерабатывающим заводам нас не сломить. Нас фашисты не смогли сломать – куда уж бандеровским силам пытаться!

– Каким вы видите девятый созыв Думы – его задачи, точки напряжения и роль на ближайшие пять лет?

– Это будет Дума холодного мира. Конфликт закончится. Но мира как такового не будет. Наша страна останется под санкциями, и важной задачей для всей страны будет приспособиться жить под ними, а главной задачей депутатов – принимать законы, обеспечивающие наш общий прорыв. Ведь не санкциями одними жить – надо смотреть в будущее.