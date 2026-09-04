В пятерке сильнейших: Татарстан остался в лидерах по инвестпривлекательности

Татарстан, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, по итогам 2025-го вошел в топ-5 наиболее инвестиционно привлекательных регионов России по версии «Эксперт РА». Результаты текущего года будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры, грамотного перераспределения бюджетных ресурсов, а также структурных сдвигов в инвестиционном процессе.





Татарстан по итогам 2025 года остался в числе самых инвестиционно привлекательных регионов России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Кубань и Приморье – самые инвестпривлекательные регионы России

Татарстан по итогам 2025-го остался в числе самых инвестиционно привлекательных регионов России. Таковы итоги исследования, проведенного Рейтинговым агентством «Эксперт РА».

При этом, по данным агентства, пятерка лидеров общего рейтинга впервые за последние несколько лет претерпела изменения – из нее вышел Ямал, место которого занял Санкт-Петербург. Но Татарстан, как и остальные участники «высшей лиги» – Москва, а также Краснодарский и Приморский края, – остался на давно заслуженном месте.

Ранжирование территорий по инвестиционной привлекательности «Эксперт РА» проводит по собственной, весьма громоздкой методике. Для расчета интегрального индекса используют 64 показателя (от Росстата, ЦБ, госорганов и др.), сгруппированных в пять блоков. Они имеют разный вес: наибольший у инфраструктурных (40%) и социальных (30%) ресурсов, по 10% – у экономических и финансовых ресурсов, а также у состояния окружающей среды.

Дисбаланс в сторону «базиса» объясним, так как для инвесторов, подчеркивают в рейтинговом агентстве, «существенное значение имеет сочетание развитой инфраструктуры и наличия производительной и квалифицированной рабочей силы».

Но с учетом разнообразия индикаторов (пусть некоторые, например производство электроэнергии на душу населения или «качество окружающей среды», выглядят спорными) у «Эксперт РА» ежегодно выходит комплексный и глубокий анализ годовой динамики «инвестпривлекательности» 85 регионов страны.

«Несмотря на обострение финансовых вопросов для большинства регионов», «затухание импульса инфраструктурных проектов» и неоднородность территориальной динамике в других блоках (экономика, социалка, экология), медианная оценка инвестиционной привлекательности регионов в 2025-м увеличилась до 0,66 (с 0,59 годом ранее), оставшись, впрочем, ниже пика, достигнутого в 2023-м. А большинство индикаторов, даже на фоне «сохраняющейся макроэкономической нестабильности и геополитического давления», выросли.

В итоге перестановки в рейтинге в 2025-м по сравнению с предыдущими периодами оказались не слишком значительными. А в группу с высоким уровнем инвестиционной привлекательности вошло 25 регионов России (но только пять из них – в группу с наивысшим уровнем), со средним – 45, а с низким – 15.

Татарстан традиционно лидирует и в других инвестиционных рейтингах – например, в этом году республика впервые поднялась на первое место, разделив его с Москвой, в Национальном рейтинге инвестклимата от Агентства стратегических инициатив Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Личное вовлечение Раиса в работу с инвесторами – ключевой фактор успеха Татарстана»

Напомним, Татарстан традиционно лидирует и в других инвестиционных рейтингах – например, в этом году республика впервые поднялась на первое место, разделив его с Москвой, в Национальном рейтинге инвестклимата от Агентства стратегических инициатив. А до этого с 2017-го занимала в нем второе место.

В комментарии для исследования «Эксперт РА» глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина объяснила, что в республике давно выстроена многоуровневая система взаимодействия с инвесторами, охватывающая как республиканский, так и муниципальный уровни.

Например, Инвестиционный совет под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова – ключевая площадка для рассмотрения значимых и, как правило, самых крупных проектов, а также для оперативного решения возникающих вопросов – только в 2025-м собирался 29 раз. Но параллельно работают и аналогичные советы в 45 районах республики – конечно, с разной активностью и эффективностью. Тем не менее за прошлый год прошло 146 заседаний, на которых было рассмотрено 329 проектов (272 из них получили одобрение).

«Такая вертикаль обеспечивает всестороннее сопровождение проектов на всех этапах их реализации. Личное вовлечение главы региона в работу с инвесторами во многом ключевой фактор успеха Татарстана», – подчеркнула Минуллина.

Не удивляет поэтому и почти 15-процентный рост частных инвестиций в экономику Татарстана по итогам 2025-го – в деньгах республика приблизилась к исторической планке в 1,5 трлн рублей, что, отметила глава АИР РТ, «подтверждает устойчивый спрос на региональные проекты».

Напомним, в целом инвестиции в Татарстане, с учетом бюджетных средств, за прошлый год выросли на 3,8%, превысив 1,67 трлн рублей. Вероятно, Минуллина оперирует динамикой по капвложениям только от бизнеса.

«Плюс 15% к частным инвестициям в основной капитал – значит плюс 15% к экономической устойчивости и благоприятному инвестиционному климату, который предлагает сегодня Татарстан. Открываются компании с иностранным участием, развиваются проекты в муниципальных районах Татарстана, прорабатываются новые инвестпредложения», – рассказала главная за привлечение инвесторов в республику.

В целом инвестиции в Татарстане, с учетом бюджетных средств, за прошлый год выросли на 3,8%, превысив 1,67 трлн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Данный подход существенно сокращает административные и временные издержки бизнеса»

Но, конечно, личная вовлеченность Минниханова и отлаженная вертикаль управления инвестиционным процессом – лишь верхушка выстроенной в Татарстане пирамиды. Более важны другие преимущества республики, очевидные в разрезе блоков исследования «Эксперт РА».

Понятно, что одним из ключевых конкурентных преимуществ Татарстана является опережающее развитие промышленной и инженерной инфраструктуры: восемь федеральных преференциальных территорий, более ста промышленных парков с готовыми коммуникациями. Все это, напомнила глава АИР РТ, сокращает административные и временные издержки бизнеса и «позволяет инвесторам минимизировать сроки запуска производств». И работа по созданию промпарков, а также по развитию уже открытых площадок, продолжается в постоянном режиме.

«Социальные ресурсы региона формируют фундаментальную основу его долгосрочной конкурентоспособности, напрямую задавая вектор качества жизни населения. Высокий уровень жизни выступает не только как индикатор благополучия, но и как ключевой фактор притяжения для мигрантов, студентов, туристов и, что критически важно, для инвесторов, которые при выборе площадки под новое производство оценивают прежде всего комфортные условия для будущего персонала», – объяснили в «Эксперт РА» суть блока «Социальных ресурсов».

Татарстан, очевидно, и в этом плане является одним из самых передовых регионов страны, привлекательным не только для молодежи (читайте, например, ежегодное исследование АЦ «Татар-информа» о потоках абитуриентов в вузы республики) и туристов. Но и как рынок труда. Однако при низком уровне безработицы (менее 1% в 2025-м) дефицит специалистов узкого профиля остается у нас проблемой, о которой в АИР РТ (да и не только) говорят открыто и постоянно.

Усиливается взаимодействие агентства с образовательными учреждениями, разрабатываются программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом потребностей новых производств Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В связи с этим усиливается взаимодействие агентства с образовательными учреждениями, разрабатываются программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом потребностей новых производств», – перечислила Минуллина меры, направленные на решение этого сложного вопроса.

Главный «затык», от которого страдает не только Татарстан, – крайне низкая мобильность рабочей силы в стране. Так, индекс региональной рассогласованности рынка труда в России, по расчетам «Эйлер Аналитические технологии», достиг уже 30%, и это рекорд за последние 15 лет (в 2017–2019 годы показатель составлял в среднем 24%).

С точки зрения финансовых ресурсов в 2025-м основной удар пришелся на наиболее самостоятельные регионы, и Татарстан не стал исключением. Например, поступления налога на прибыль снизились на 12% (по РФ – на 9%). Тем не менее, как отмечала ранее экономист, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич, правительство республики в сложившихся условиях продемонстрировало филигранное управление расходной частью бюджета. Что позволило принять на 2026 год сбалансированный бюджет (то есть такой, в котором динамика затрат соответствует темпам поступления доходов).

К тому же, как показывают данные об исполнения бюджета за январь – июль текущего года, доходы пока растут, в том числе и поступления налога на прибыль (более чем на 25%). Кроме того, в Татарстане по традиции умеют использовать по максимуму все возможные «инструменты смягчения бюджетных проблем», предлагаемые федеральным центром.

В республике в отличие от РФ в целом продолжают расти практически все важнейшие макроэкономические показатели. Например, промышленное производство за первое полугодие 2026-го прибавило в годовом выражении на 6,2%, а розничная торговля – на 7,2% (при скромных 0,4% и 5,4% по стране в целом соответственно).

Даже строительство у нас всего лишь стагнирует (при падании по стране на 5%), а ввод жилья и вовсе скакнул на 12,4% (по РФ – упал на 18%). А сальдо прибылей и убытков за январь – май и вовсе выросло на 55,3% (по РФ – сократилось на 1%), в том числе в добыче на 215,8%, а в обработке – на 14,3%. Да и с точки зрения экологии в Татарстане все выглядит достаточно позитивно.

Даже строительство у нас всего лишь стагнирует (при падании по стране на 5%), а ввод жилья и вовсе скакнул на 12,4% (по РФ – упал на 18%) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Формируется отложенный спрос, и потенциал у регионов есть, но его раскрытия придется подождать»

Наиболее интересная часть исследования «Эксперт РА» – прогнозы на 2026 год. По оценке аналитиков агентства, так как в целом по РФ в течение текущего года наблюдается сдержанная динамика основных социально-экономических и бюджетных показателей – например, рост ВВП по итогам семи месяцев составил 0,6%, а промышленности – всего 0,1%, – итоговые результаты могут оказаться такими же «сдержанными».

Минэкономразвития РФ, напомним, в мае прогнозировало, что спад инвестиций в текущем году составит 1,5% (в ведомстве объяснили это сохранением относительно дорогих заемных средств и сокращением прибыли организаций). И статистика пока прогноз подтверждает: за первый квартал капвложения по РФ в целом сократились на 14,3%, за первое полугодие – на 9,9%.

Впрочем, в «Эксперт РА» считают, что «сдержанные подходы инвесторов, выражающиеся в сокращении инвестиций», в значительной степени продиктованы жесткой денежно-кредитной политикой Банка России, а не резким снижением инвестиционного потенциала регионов». В связи с этим «сейчас формируется отложенный спрос, и потенциал у регионов есть, но его раскрытия придется подождать».

ЦБ в своем комментарии к среднесрочному прогнозу (опубликован 5 августа) и вовсе отметил, что уже во втором квартале инвестиционная активность в стране перешла к «секвенциальному росту» (в переводе с центробанковского эта метафора означает «последовательный», «пошаговый», или – к предыдущему кварталу). И что в дальнейшем продолжит нарастать. И не только «под влиянием накопленных эффектов смягчения денежно-кредитной политики».

«Дополнительный вклад в рост инвестиций в втором полугодии внесут расходы на восстановление производственных мощностей в отдельных отраслях», – аккуратно заявили в Банке России.

В Татарстане за первый квартал текущего года инвестиции рухнули на 17,8%, но за первое полугодие выросли, пусть и всего на 0,5% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Квартальная статистика инвестиций особенно чувствительна к срокам освоения бюджетных средств»

В Татарстане за первый квартал текущего года инвестиции рухнули на 17,8%, но за первое полугодие выросли, пусть и всего на 0,5%. Что, конечно, выглядит реально выдающимся достижением на фоне общероссийского спада. Как заявила «Татар-информу» управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских, если позитивная динамика промышленности, розницы, финансовых результатов компаний и налоговых поступлений сохранится и во втором полугодии, Татарстан сможет завершить этот год лучше большинства регионов России.

«Однако инвестиции рискуют показать околонулевую динамику: они обычно реагируют на стоимость денег и ожидания бизнеса с лагом, поэтому текущий рост производства еще не гарантирует роста капитальных вложений», – считает аналитик.

В связи с этим наиболее вероятным она считает сценарий стабилизации либо умеренного снижения инвестиций в реальном выражении (собственно, прогноз Минэкономики РТ предполагает рост в этом году на 0,8% в сопоставимых ценах): «Номинальный показатель может поддержать удорожание оборудования и строительно-монтажных работ, но физические объемы новых проектов будут ограничены все еще дорогим кредитом, высокой стоимостью рабочей силы и дефицитом кадров. Крупные проекты и бюджетные программы способны смягчить спад, однако не обязательно компенсируют осторожность частного бизнеса».

К тому же именно бюджетные ограничения, по оценке «Эксперт РА», могут оказаться главным барьером дальнейшего роста инвестиций на коротком горизонте. «Несмотря на то что правительство все больше предлагает инструментов для регионов (списание и перенос бюджетных кредитов, новые варианты управления ликвидностью), это вряд ли поможет компенсировать сдержанную динамику доходов, и им придется заниматься оптимизацией расходов», – пишут аналитики.

По оценке ИНП РАН, в первом полугодии опережающий рост бюджетных расходов уже оказал значительную поддержку экономике. Но «накопленный объем дефицита и авансирование ряда бюджетных закупок в начале года не позволяют рассчитывать на столь же существенный бюджетный импульс во второй половине 2026 года». А так как социальный блок – это, что называется, «защищенное направление», капрасходы на инфраструктуру, в том числе в рамках нацпроектов, и нацэкономику могут оказаться под вопросом.

Талия Минуллина: «Санкционные ограничения, высокая ключевая ставка и общая экономическая неопределенность требуют гибкости в подходах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чрезмерная зависимость экономики от отдельных отраслей, крупных компаний и собственных средств бизнеса»

В случае с Татарстаном риски (как минимум, на долгосрочном горизонте) связаны еще и со структурными сдвигами в инвестиционном потоке, о которых неоднократно ранее рассказывал АЦ «Татар-информа». Среди них – отраслевой перекос: более 25% всех инвестиций в прошлом году пришли в прочие транспортные средства и оборудование (которая включает авиа- и судостроение, а также БПЛА).

Кроме того, почти до 70% поднялась доля собственных средств компаний в финансировании капвложений, а до 50% – доля в них машин и оборудования.

По словам Татьяны Тирских, сильная концентрация средств в одной отрасли «повышает чувствительность к структуре спроса и бюджетного финансирования»: «Если объем заказов не окажется устойчивым на горизонте всего срока окупаемости мощностей, возможны недозагрузка оборудования и ухудшение финансового положения поставщиков».

Высокая доля собственных средств в инвестициях выглядит признаком финансовой самостоятельности, «однако на фоне снижения прибыли предприятий она может означать расходование накопленных резервов». «Если прибыль будет сокращаться, компании будут вынуждены урезать новые проекты, обслуживание оборудования, оборотный капитал либо дивиденды. Поэтому высокая доля собственных средств способна привести к резкому инвестиционному торможению с временным лагом», – добавляет аналитик.

Наконец, высокая доля вложений в машины и оборудовании по факту может свидетельствовать не о технологической модернизации производств, а объясняться, хотя бы частично, банальным удорожанием техники. В итоге главным риском инвестиционных перекосов в Татарстане Татьяна Тирских называет «чрезмерную зависимость экономики от отдельных отраслей, крупных компаний и собственных средств бизнеса»: «Это повышает чувствительность региона к отраслевым спадам, снижению прибыли и ограниченному доступу к финансированию».

В общем и целом в сложившихся условиях в каждом конкретном регионе, и Татарстан в данном случае не исключение, все будет зависеть от того, насколько эффективно там смогут «перераспределить ресурсы, расставить приоритеты и найти новые возможности».

По словам Талии Минуллиной, которые приводятся в исследовании, власти республики это прекрасно понимают. «Санкционные ограничения, высокая ключевая ставка и общая экономическая неопределенность требуют гибкости в подходах. Республика переориентирует внешнеэкономические связи на перспективные рынки, расширяет инструменты партнерского финансирования, включая исламские финансы, и продолжает диверсификацию инвестиционного портфеля», – заявила глава АИР РТ.