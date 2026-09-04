Реестр захоронений жертв геноцида советского народа создадут в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Порядок поиска, учета, захоронения и перезахоронения останков жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны планируют установить в Татарстане. Соответствующий проект приказа подготовило Министерство культуры республики, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Региональным оператором по увековечению памяти жертв геноцида предлагается определить ГБУ РТ «Редакция „Книга Памяти“». Учреждение будет вести реестр захоронений на территории Татарстана, собирать и хранить их паспорта, акты и фотографии, а также передавать сведения национальному оператору – Национальному центру исторической памяти при Президенте России.

«Книга Памяти» также будет участвовать в составлении поименных списков жертв и установлении их имен, в том числе с помощью архивных документов и их оцифровки. Учреждение займется подготовкой Книги Памяти и других изданий, посвященных жертвам геноцида.

Кроме того, региональный оператор сможет участвовать в обследовании мест, где обнаружены непогребенные останки или неизвестные захоронения, и в траурных церемониях при захоронении и перезахоронении. Найденные во время поисковых работ документы и личные вещи будут временно храниться у оператора до передачи родственникам, а если установить их не удастся – музеям.

Отдельный порядок определяет действия при обнаружении человеческих останков или неизвестного захоронения. Владелец земельного участка либо человек, обнаруживший останки на чужой территории, должен сообщить об этом в органы внутренних дел или местного самоуправления в течение трех рабочих дней.

Если появятся основания считать находку останками жертв геноцида советского народа, муниципалитет должен в течение трех рабочих дней уведомить национального оператора и Кабинет Министров Татарстана.

Принадлежность останков будет устанавливать национальный оператор после проверки сведений. Для обследования места обнаружения при необходимости смогут привлекать антропологов, археологов и специалистов в области судебной медицины.

После подтверждения происхождения останков на участке запретят строительные, земляные, дорожные и другие работы, которые могут привести к их повреждению или перемещению. Если земля принадлежит гражданину или юридическому лицу, ограничение будет действовать до завершения захоронения или перезахоронения, но первоначально не более трех месяцев. При сложных условиях Кабмин Татарстана сможет продлить этот срок еще максимум на три месяца.

Решение о захоронении непогребенных останков или перемещении захоронения будет принимать Кабинет Министров Татарстана. Если останки найдут на участке, принадлежащем гражданину или организации, решение о перемещении и последующем перезахоронении должно быть принято не позднее десяти рабочих дней после получения соответствующего уведомления.

Все мероприятия по захоронению или перезахоронению должны завершаться не позднее шести месяцев со дня получения Кабмином информации об обнаружении останков.

Захоронение можно будет проводить на территории уже существующих захоронений или на специально отведенных земельных участках. Муниципалитетам рекомендуется создавать резерв таких территорий. При выборе земли необходимо учитывать санитарные требования, природные условия, градостроительные ограничения, наличие подъездных путей и возможность доступа.

Земельные участки, включенные в такой резерв, нельзя будет использовать для других целей до их официального исключения из него. Муниципалитетам также предлагается вести реестр резервных площадей и ежегодно до 1 марта передавать информацию о них региональному оператору.

Захоронение и перезахоронение останков предполагается проводить с траурной церемонией. В ней смогут участвовать родственники погибших, если их удалось установить, представители органов власти Татарстана, муниципалитетов, регионального оператора и общественных объединений. На каждом захоронении должен быть установлен памятный знак.

Сами захоронения необходимо будет поставить на государственный учет в течение шести месяцев после завершения работ. Для каждого из них составят паспорт, в котором в том числе будут отражаться состояние захоронения и сведения о памятном знаке.

На местах захоронений также должны появиться информационные обозначения с названием, краткой исторической справкой, сведениями о количестве захороненных, если такая информация имеется, и QR-кодом, ведущим на информационные ресурсы со сведениями о жертвах геноцида.

Муниципалитетам рекомендуется осматривать состояние таких захоронений как минимум дважды в год – до 19 апреля, Дня памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, и до 9 Мая. Дополнительные проверки предусмотрены после природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Местные власти должны следить за уборкой территорий, удалением мусора и растительности, состоянием ограждений, надгробий и памятных знаков, а также обеспечивать доступ к захоронениям. Благоустройство может включать ремонт подъездных путей и пешеходных дорожек, освещение, установку стендов и указателей, озеленение и создание площадок для памятных мероприятий.

Самостоятельно проводить поисковые работы для обнаружения останков жертв геноцида или вскрывать захоронения будет запрещено. Поиском смогут заниматься уполномоченные общественные и общественно-государственные объединения.

До начала работ поисковое объединение должно составить план и не позднее чем за десять рабочих дней уведомить Минкульт Татарстана. В документе необходимо указать территорию и сроки поисков, состав участников и руководителя, а также представить сведения об их подготовке и имеющемся оборудовании.

При обнаружении неизвестного захоронения или непогребенных останков поисковики должны остановить работы на этом участке, обеспечить его сохранность и сообщить о находке уполномоченным органам. Самостоятельно извлекать, перемещать или обезвреживать обнаруженные взрывоопасные предметы также запрещается.

Документы и личные вещи, найденные вместе с останками, планируется возвращать родственникам погибших. Региональный оператор будет искать их с помощью сведений органов власти, библиотек, архивов и научных организаций. Если родство подтвердится, документы и имущество передадут заявителю безвозмездно. Если родственников установить не удастся, находки поступят на постоянное хранение в музеи.

В Татарстане также определят формы увековечения памяти жертв геноцида. Среди них – поиск и сохранение имен погибших, захоронение и перезахоронение останков, благоустройство захоронений, установка мемориалов и памятных знаков, создание музеев и выставок, проведение научных исследований, выпуск книг и публикаций, создание произведений искусства и литературы, а также включение соответствующих материалов в образовательные программы.