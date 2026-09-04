Вслед за РТ учебный полигон для пожарных и спасателей откроют под Красноярском

В Красноярском крае откроется такой же учебно-тренировочный полигон для спасателей и пожарных, как в Татарстане. Об этом сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо» рассказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Мы с вами сегодня с вами были свидетелями открытия уникального образовательного центра – первого центра за пределами Москвы, и не сомневаюсь, точно не последнего. Таких центров должно быть достаточно много. Я искренне благодарен Александру Вячеславовичу Куренкову за тесное взаимодействие с Красноярским краем. Мы регион в самом центре России, мы регион, который больше двух квадратных миллионов по площади, и конечно, есть различные погодно-климатические и экономические условия региона. Сегодня мы наработали богатый опыт совместной работы по предупреждению и ликвидации последствий природных явления», – заявил губернатор.

Сейчас в регионе ведется работа по усовершенствованию работы оповещения населения, по развитию защитных сооружений.

«Александр Вячеславович, хочу отдельно поблагодарить вас за решение создать единое образовательное пространство на территории от Волги до Енисея. Следующий такой центр, который сегодня открыли в Казани, будет создан в Красноярском крае. Наш край один из ведущих по экономике в стране, но структура отличается – у нас другие предприятия, другие производства. У нас много климатических вызовов – это и Арктика, и суровая тайга. У нас есть шахты глубиной более двух километров и многие опасные производственные объекты. Учиться работать на таких объектах, не допуская чрезвычайных ситуаций, должны специалисты со всей страны», – отметил он.

Губернатор отметил, что сеть таких образовательных центров будет работать как единый механизм. Работать новый учебный центр будет на базе Сибирской пожарно-спасательной академии, которая сегодня является одним из ведущих вузов Сибири.

«С удовольствием принимаем эстафетную палочку и готовы в следующем году принять следующий салон “Комплексная безопасность”», – заключил Михаил Котюков.

«Татар-информ рассказывал» о том, что сегодня глава МЧС Александр Куренков и Раис РТ Рустам Минниханов открыли новый современный полигон для тренировки спасателей в селе Столбище Лаишевского района РТ.