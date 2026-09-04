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Происшествия 4 сентября 2026 19:49

Мотоциклистов Казани предупредили о проверках и штрафах за шумный выхлоп

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В Госавтоинспекции Казани предупредили мотоциклистов о проверках громкости выхлопа.

Для измерения громкости будут использоваться специальные приборы – шумомеры. Водителям, у которых уровень шума будет превышать установленные нормы, грозит штраф и даже запрет на пользование мотоциклом.

«Госавтоинспекция призывает всех владельцев мотоциклов привести свои транспортные средства в соответствие с действующими нормами и правилами, а также уважительно относиться к покою и безопасности других граждан», – обратились в ГАИ к мотоциклистам.

#гаи #мотоцикл
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