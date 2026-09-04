В казанском ЦУМе открылась выставка, посвященная исламскому наследию России

В казанском Центре уникального мастерства (ЦУМе) открылась выставка «Исламское наследие России: народы и традиции», которая рассказывает об истории жизни мусульман в разных частях страны: от Кавказа до Сибири.

«Несколько дней назад эта выставка начала свой путь в Московской соборной мечети. Сегодня она продолжает его в Казани – городе, занимающем особое место в истории и современной жизни российского ислама. Именно здесь, на земле Татарстана, на протяжении веков бережно сохраняются традиции мусульманского просвещения, книжности, богословской мысли и народного мастерства», – отметил в приветственном письме председатель Духовного управления мусульман РФ главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Казань по праву является одним из важнейших духовных и культурных центров нашей страны, местом встречи народов, языков и традиций, объединяющим богатое историческое наследие и устремленность в будущее», – добавил духовный деятель.

Кроме того, Равиль Гайнутдин напомнил, что Президентом РФ Владимиром Путиным 2026-й объявлен Годом единства народов России, а Казань на этот год получила статус культурной столицы исламского мира, что делает открытие выставки в столице Татарстана еще более символичным.

Экспозиция знакомит посетителей с историческим, духовным, культурным и ремесленным наследием мусульманских народов России. Представленные музейные предметы раскрывают многообразие национальных традиций, особенности быта и художественной культуры, а также свидетельствуют о многовековом вкладе мусульман в становление и развитие российского государства.

«У нас с Духовным управлением мусульман большие планы. Уверен, этот проект дальше будет продолжать свое путешествие и знакомить как можно больше людей с замечательной историей ислама в разных регионах России. Думаю, этот проект заслуживает того, чтобы его показали в разных субъектах нашей страны», – подчеркнул заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Выставка будет работать в Центре уникального мастерства до 14 сентября.