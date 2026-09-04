Мухаметшин встретился с лидерами НКА Татарстана

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный Председатель Государственного Совета, председатель Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин сегодня встретился с представителями национально-культурных объединений. Беседа состоялась в Доме дружбы народов Татарстана, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Темой встречи стала роль национально-культурных автономий (НКА) в социально значимых для региона мероприятиях, а также вопросы реализации избирательных прав в Единый день голосования.

Открывая заседание, Фарид Мухаметшин заявил, что для Татарстана, где веками складывалась уникальная модель межнационального согласия, вопрос осознанного гражданского участия особенно значим. «У нас живут представители 175 национальностей, и именно поэтому так важно, чтобы голос каждого сообщества был услышан через легитимные демократические механизмы. Формирование депутатского корпуса – это как раз тот канал, по которому голос общества доходит до власти», – заметил политик.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Почетный Председатель Госсовета вкратце обрисовал ключевые социально-экономические показатели РТ. Татарстан по итогам прошлого, 2025 года сохранил лидирующие позиции среди регионов России по основным макроэкономическим показателям. Республика находится на 6‑м месте в стране по валовому региональному продукту, на 5‑м – по инвестициям, на 4‑м – по промышленности и сельскому хозяйству, на 3-м – по вводу жилья, а безработица достигла рекордно низкого уровня – 1,7%.

«Достигнутые успехи служат самым убедительным подтверждением эффективной работы нашей республики под руководством Раиса республики Рустама Минниханова и всех органов власти. За пять лет объем сельхозпроизводства вырос на 38% и превысил 400 млрд рублей. Татарстан полностью обеспечен основными видами сельскохозяйственной продукции. Такие результаты возможны только там, где разные сообщества работают сообща, а их голос реально учитывается через легитимные институты», – выразил уверенность Мухаметшин.

Он констатировал, национально-культурные объединения занимают важную роль в работе с населением. По его мнению, сейчас их задача – содействовать формированию информированной гражданской позиции.

«Люди должны четко понимать, как проголосовать, когда проходят выборы, какие есть способы участия – в том числе голосование вне места жительства или дистанционное электронное голосование там, где оно предусмотрено. Необходимо помогать в информировании и сопровождении маломобильных граждан, учитывать культурные особенности и, где допустимо, давать разъяснения на родных языках», – сказал Почетный Председатель и предложил НКА стать своеобразным «путеводителем».

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Исходим из того, что выборы – это важный этап совместной работы ради будущего республики. Наша задача – обеспечить достойное представительство Татарстана в парламенте страны. Это напрямую влияет на то, насколько эффективно мы сможем отстаивать интересы республики, привлекать федеральные ресурсы в экономику и тем самым повышать качество жизни татарстанцев. Их успех в том числе зависит от слаженности действий всех институтов гражданского общества», – отметил Мухаметшин.

Подробно о работе избирательных участков и формах голосования рассказал председатель Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РТ Роман Беляков. Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований пройдут 18, 19 и 20 сентября.

«Выборы очень представительные, по единому округу в республике баллотируется 80 кандидатов от десяти политических партий, по шести округам баллотируется 32 кандидата от шести политических партий, и на муниципальных дополнительных выборах у нас на 202 места 556 кандидатов от шести политических партий и от движения „Татарстан – Новый век“. Выборы представительные, ход избирательной кампании развивается в соответствии с избирательным законодательством», – пояснил Роман Беляков.