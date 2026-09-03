Участники Движения Первых посмотрели фильм «Я приду» вместе с семьями

Специальный показ семейного фильма «Я приду» для участников Движения Первых прошел в Татарстане. На просмотр многие зрители пришли вместе с детьми и близкими, а после сеанса состоялось обсуждение картины с ее создателями.

Гостями показа стали Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов и помощник Раиса Татарстана, руководитель регионального отделения Движения Первых Тимур Сулейманов.

«Во время общения с режиссером и командой особенно интересно было узнать, как создавался фильм и сколько времени прошло с начала работы над ним. При этом сама история остается современной и актуальной сегодня. Поэтому фильм нужно увидеть всем, оценить и уже после просмотра дать ему объективную обратную связь», – отметил Артур Орлов.

После просмотра зрители обсудили с командой фильма отношения детей и родителей, связь поколений и ответственность за близких. Отдельно говорили о семейном кино как поводе для общения между детьми и взрослыми.

Генеральный продюсер фильма Денис Супрунов подчеркнул, что для создателей особенно важным стало участие в показе целых семей.

«Для нас было особенно ценно увидеть, что сегодня зрители пришли на фильм семьями, вместе с детьми. Именно так мы и хотели, чтобы “Я приду” воспринимался не просто как кино, а как повод провести время вместе, поговорить после просмотра о близких, о семье и о том, что мы иногда откладываем на потом», – отметил он.

Режиссер Булат Сабитов рассказал о замысле картины и подчеркнул важность реакции зрителей, когда фильм становится поводом для совместного разговора детей и взрослых.

«Мы изначально хотели рассказать очень простую и честную историю – без сложных конструкций, про людей и чувства, которые понятны каждому. И когда после просмотра дети и взрослые обсуждают фильм вместе, для режиссера это, наверное, самый важный отклик», – сказал Сабитов.

Тимур Сулейманов также рекомендовал посмотреть картину всей семьей. «Думаю, после такого фильма каждый задумается, а потом почувствует особую близость, семейное тепло и уют. Поэтому, конечно, всем рекомендую посмотреть “Я приду” всей семьей», – отметил он.

Фильм «Я приду» рассказывает историю 16-летнего Тимофея, который сбегает из спецшколы, чтобы найти тяжело больную бабушку. Вместе с ним в путь отправляется восьмилетний беспризорник Малек. Их путешествие становится историей о дружбе, семье, ответственности и взрослении.

Картина снята в Казани и Татарстане при поддержке Министерства культуры республики. В широкий российский прокат фильм выйдет 8 октября 2026 года.