Отправка контейнеров с терминала «Один пояс, один путь» в РТ выросла в 2,5 раза

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Отправка контейнеров с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане за январь – август увеличилась в 2,5 раза. За этот период было обработано и отправлено 105 контейнерных поездов со станций Куйбышевской железной дороги.

«В этом году на терминале модернизированы складские мощности, увеличена пропускная способность погрузочно-разгрузочных зон, внедрены современные цифровые системы учета и маршрутизации. Всёе это позволило существенно ускорить обработку составов», – сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Благодаря проведенным работам удалось также расширить номенклатуру перевозимых грузов. В частности, теперь в контейнерах отправляются дополнительные объемы сельскохозяйственной продукции, автомобилей и других товаров. Кроме того, разработаны новые маршруты доставки.

Всего с начала этого года отправлено 194,1 тыс. тонн грузов получателям России, Казахстана, Китая и Вьетнама.

Сам логистический комплекс предоставляет полный спектр услуг, включая хранение грузов, погрузочно-разгрузочные работы, формирование сборных партий и подготовку документации.

В 2024 году Президент России Владимир Путин на встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся на полях прошедшего в Казани саммита БРИКС, высоко оценил проект по строительству Логистического комплекса имени Дэн Сяопина, в состав которого входит терминал «Один пояс, один путь».