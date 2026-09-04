Четыре инструктора татарстанского Центра «ВОИН» принимают участие в ВЭФ

Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

Четыре инструктора татарстанского филиала Центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» принимают участие в XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

На выставке «Улица Дальнего Востока» Центр «ВОИН» открыл военно-спортивный павильон площадью 600 кв. метров. Первым его гостем стал заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель Наблюдательного совета Центра Юрий Трутнев.

Всего на площадке работают 35 инструкторов из 16 регионов и 13 курсантов из 11 субъектов России. Для гостей форума они проводят мастер-классы по огневой подготовке, тактической медицине, управлению беспилотными системами, снайпингу и инженерному делу.

В павильоне также представлены современные разработки российской оборонной промышленности, в том числе новейший автомат АК-12. Кроме того, для посетителей работают интерактивные зоны с VR-симуляторами стрельбы по беспилотникам и тренажером «Квадросим» для управления БПЛА.

Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

Татарстан на площадке представляют четыре инструктора регионального филиала Центра «ВОИН». Они знакомят гостей и участников ВЭФ с работой Центра, демонстрируют современные подходы к военно-спортивной подготовке и делятся своим опытом.

Руководитель направления по БПЛА филиала Центра «ВОИН» в Татарстане Нияз Сафин отметил, что участие в форуме позволяет инструкторам не только поделиться своими наработками, но и продемонстрировать подход к подготовке будущих операторов беспилотников.

По его словам, курсантов обучают не только управлению дронами, но и тактическому мышлению, принятию решений в условиях реального боя и практическому применению технологий. ВЭФ также дает возможность познакомиться с передовыми разработками и обменяться опытом с коллегами из других регионов.

Сафин подчеркнул, что это подтверждает соответствие подготовки в Центре современным требованиям.

Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

Во время работы павильона Центр «ВОИН» и концерн «Калашников» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Герой России, участник президентской программы «Время героев», командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян и заместитель генерального директора концерна «Калашников» Ольга Бойцова.

Стороны планируют совместно развивать инженерные и технические компетенции курсантов, укреплять материально-техническую базу филиалов Центра, создавать инженерно-технологические классы и адаптировать образовательные программы под продукцию концерна «Калашников».

Комментируя подписание соглашения, Юрий Трутнев заявил о необходимости заниматься воспитанием подрастающего поколения и готовить молодежь к защите страны. По его мнению, против России и российской молодежи ведется война, поэтому ослаблять работу в этом направлении нельзя.