В Альметьевске ко Дню нефтяника проведут занятия по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба Банка ЗЕНИТ

Семейная программа с играми, мастер-классами и занятиями по финансовой грамотности пройдет в Альметьевске 5 сентября в рамках празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Площадка будет работать с 10:00 до 16:00 на улице Тимирязева, у фонтана напротив центрального входа в городской парк.

Для посетителей подготовят несколько интерактивных зон. Гости смогут принять участие в игре «Ловушка энергии» и творческих мастер-классах, сыграть в аэрохоккей и воспользоваться танцевальным аппаратом.

Для детей организуют сухой бассейн и развивающую игру «Космическая зарядка».

Отдельная часть программы будет посвящена финансовой грамотности. Специалисты Банка ЗЕНИТ проведут для детей и взрослых тематическую игру «Удача любит подготовленных: Колобок в киберлесу».

Участникам расскажут, как распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и не допускать потери денег. Информацию представят в игровом формате.

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