В РТ снизят затраты на подключение соцобъектов к теплосетям

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В Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили о необходимости при подключении новых объектов к инженерным сетям в первую очередь использовать возможности уже существующей инфраструктуры. Это позволяет эффективнее расходовать средства и снижать затраты как для застройщиков, так и для будущих потребителей коммунальных услуг, отметили в пресс-службе ведомства.

«При развитии социальной инфраструктуры важно не только обеспечить новые объекты необходимыми ресурсами, но и рационально использовать уже созданные мощности. Подключение к действующим системам позволит избежать необоснованных затрат, например, на строительство новых источников тепловой энергии и способствует сдерживанию тарифной нагрузки для потребителей», – отметила первый заместитель председателя госкомитета Лариса Хабибуллина.

В рамках осуществления регионального государственного контроля ведомство занимается мониторингом применения ставок за подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям. Один из примеров – строительство дополнительных корпусов лицея №2 и школы №6 в Бугульме.

Изначально планировалось подключение новых зданий к вновь проектируемым источникам теплоснабжения. Но специалисты госкомитета установили, что на данной территории действует АО «Бугульминское ПТС», у которой в непосредственной близости находятся центральные котельные.

Еще один пример, упомянутый пресс-службой, – проектирование крышных котельных в Альметьевске, несмотря на наличие в зоне застройки возможности подключения к системе теплоснабжения АО «Альметьевские тепловые сети». Теплоснабжение посредством крышных котельных не является централизованным. Такие котельные работают в составе общего имущества жилого дома, и ответственность за них несет управляющая компания. Соответственно, любые поломки в перспективе станут проблемой собственников квартир.

После анализа вариантов подключения было установлено, что использование существующих источников тепловой энергии является более эффективным решением – вместо строительства новых источников достаточно выполнить прокладку тепловых сетей от действующих объектов. В результате, во-первых, исключаются расходы на строительство новых источников тепла и связанных с ними сетей. Во-вторых, увеличивается полезный отпуск тепловой энергии от действующих котельных, что позволяет эффективнее распределять постоянные расходы и снижать удельные затраты.

В результате повышение загрузки существующей инфраструктуры положительно влияет не только на новые социальные объекты, но и на всех потребителей, подключенных к данной системе теплоснабжения, добавили в Госкомитете по тарифам.

Сейчас в Татарстане продолжается строительство социальных объектов – школ, детских садов, спортивных комплексов и других социальных учреждений. В 2026 году планируется завершить строительство 86 из них. Все они будут подключены к инженерным сетям ресурсоснабжающих организаций – системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.