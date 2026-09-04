В Культурном центре имени Пушкина в Казани стартовал Всероссийский фестиваль «Традиционный костюм народов России». На нем представят национальные одежды множества народов страны, проведут тематическую конференцию и дефиле.

«Сегодня тема национального костюма особенно актуальна, поскольку мы прекрасно понимаем, что в XX веке, в период урбанизации и глобализации, традиционный костюм во многом был утрачен как язык самоидентификации. Такой фестиваль впервые в таком масштабе реализуется в Российской Федерации. Сегодня у нас на него заявились более 400 участников», – отметила в беседе с журналистами министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, фестиваль имеет очень глубокую миссию – обращение к своим корням и осмысление собственного культурного кода.

Фестиваль объединил представителей более чем 20 регионов, в том числе ДНР, Башкортостан, Татарстан, Белгородская область и многие другие.

«Костюм – это душа народа. Ее важно знать, понимать и изучать. В нашем фестивале у нас есть номинации этнографического, сценического и авторского костюма. Важно, чтобы мастера знали и историческую составляющую национальной одежды», – добавила организатор фестиваля, член жюри Наталья Калашникова.

В первый день конкурса состоялось большое дефиле, где зрители и члены жюри смогли увидеть национальные костюмы разных народов России.