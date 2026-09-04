В Бугульме заложили капсулу с посланием к 100-летию Великой Победы

В Бугульме прошла торжественная церемония передачи «Капсулы Памяти» с посланием будущим поколениям, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Ее заложили в Зале боевой славы «Память» на территории военного комиссариата в рамках всероссийской акции «Послание Победителей: Связь поколений 1945–2045», приуроченной ко Дню окончания Второй мировой войны.

Участниками памятного события стали ветераны войны и труда, участники боевых действий и специальной военной операции, юнармейцы, представители молодежных организаций и жители города. Капсула будет храниться в экспозиции до мая 2045 года, когда страна отметит 100-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Бугульминского района, мэр Бугульмы Дамир Фаттахов назвал передачу послания связующим звеном между поколениями защитников страны.

«Сегодня мы выполняем важнейшую миссию – мы соединяем времена. Через 19 лет вся страна будет отмечать 100-летие Великой Победы. И наш долг – сделать так, чтобы память о подвиге народа не угасала, а передавалась из рук в руки, от сердца к сердцу. Обращаясь к нашей молодежи, я хочу сказать: именно вам предстоит жить в 2045 году», – отметил он.

«Бережно храните память о подвигах защитников Отчизны, помните историю нашей страны. Пусть мужество ветеранов и сегодняшних бойцов станет для вас нравственным ориентиром. Знание есть сила, а сила заключается в единстве и любви к Родине», – сказал Фаттахов.

В этот же день семьям погибших участников специальной военной операции передали ордена Мужества, которыми военнослужащие были награждены посмертно по поручению Президента России Владимира Путина. Медаль «За отвагу» получил действующий боец. Память погибших почтили минутой молчания.

Председатель Совета ветеранов Бугульминского района Иршад Измайлов зачитал наказ старшего поколения будущим жителям города. В нем молодежь призвали знать историю страны, хранить память о тех, кто защищал Родину, и приумножать славу Бугульмы.

Капсулу планируют вскрыть в 2045 году, когда будет отмечаться 100-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Фото предоставлены пресс-службой Бугульминского района