В рамках операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 4,8 тыс. автомобилей

Сегодня в рамках операции «Чистый воздух» Минэкологии РТ совместно с журналистами провели рейд по проверке автомашин на посту ДПС «Малиновка» в Верхнеуслонском районе. Подобные мероприятия помогают водителям убедиться, что их автомобиль исправен и не имеет превышений в выхлопных газах, сообщили в пресс-службе ведомства.

За три часа экологи проверили 21 автотранспортное средство (14 легковых машин и 7 грузовых).

«Операция “Чистый воздух” проводится ежегодно в целях снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. За три месяца проверено около 4,8 тыс. машин, в основном это легковые автомобили. Наибольшее количество превышений наблюдается у машин старше 10 лет и грузовых автотранспортных средств, что связано с их эксплуатацией», – отметил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Ильдар Шакрамов.

Многие автомобилисты, которые сегодня прошли проверку, не только подтвердили исправность своих машин, но и отметили, что забота о состоянии атмосферного воздуха – общая задача татарстанцев.

«Каждые 10 тысяч километров прохожу техосмотр, поэтому волнений о возможных превышениях не было. Здорово, что существуют такие проверки, а инспекторы контролируют, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду», – подчеркнул один из водителей.

Всего с 1 июня в Татарстане проверено 4 801 автотранспортное средство: 4 373 легковых автомобиля, 235 грузовых машин и 193 автобуса.

Превышения выявлены у 95 автомобилей, что составляет 2% от общего числа проверенных машин. Это 79 легковых автомобилей, 11 грузовых машин и 5 автобусов. Из них 77 работают на бензине, 14 – на дизельном топливе, 4 – на газе.

С владельцами автомобилей, в которых были выявлены превышения, проводится беседа о необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха.

В 2026 году рейды уже прошли в 24 муниципальных образованиях: в Казани, Набережных Челнах, Верхнеуслонском, Чистопольском, Буинском, Нижнекамском, Азнакаевском, Арском, Лениногорском, Тукаевском, Менделеевском, Елабужском, Балтасинском, Тюлячинском, Сабинском, Черемшанском, Бавлинском, Альметьевском, Кукморском, Мензелинском, Ютазинском, Апастовском, Бугульминском и Алексеевском районах.

Проверки на автодорогах республики продолжатся до 30 сентября 2026 года.

Напомним, операция «Чистый воздух» проводится ежегодно с 1983 года. Рейды проводят инспекторы Министерства экологии РТ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД по РТ и межрегионального территориального управления Ространснадзора по ПФО. Операция проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».