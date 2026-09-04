Зарплаты выше, инфляция ниже: в каком состоянии экономика Татарстана в 2026 году

Согласно свежему докладу Банка России «Региональная экономика», Республика Татарстан сохраняет статус одного из ключевых драйверов роста в Приволжье. Рост мировых цен на энергоносители и реализация крупных инвестпроектов позволяют региону демонстрировать показатели выше общероссийских по ряду ключевых направлений.





Коллаж: © Инна Лаврентьева / «Татар-информ»

Нефтяной фактор и агропромышленный комплекс

Татарстан вошел в число регионов-лидеров, показавших рост поступлений налога на прибыль. Основным источником пополнения бюджета в январе–июле 2026 года стала нефтяная отрасль. Эксперты Банка России отмечают, что росту прибыли способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на рынке энергоносителей, вызванная в том числе геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Несмотря на общее замедление потребительской активности в Волго-Вятском макрорегионе, промышленный сектор Татарстана продолжает активно осваивать инвестиции. Регион успешно реализует проекты по импортозамещению, особенно в химической промышленности и машиностроении.

Особое внимание в докладе уделено агропромышленному комплексу республики. В Татарстане завершено строительство крупной фермы по выращиванию крупного рогатого скота (КРС). Это событие стало важным вкладом в динамику животноводства всего макрорегиона, помогая компенсировать общее снижение производства яиц и временные трудности в молочном секторе, связанные с ростом издержек производителей.

«Бизнес в Татарстане демонстрирует высокую инвестиционную уверенность» Фото: © «Татар-информ»

Финансы и доходы населения: зарплаты растут опережающими темпами

Реальная заработная плата в Татарстане (май 2026 г.) выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительно выше среднего показателя по России, который составил 5,9%.

Бизнес в Татарстане демонстрирует высокую инвестиционную уверенность. Объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 26,9%, что говорит о готовности предприятий брать займы для расширения мощностей даже в текущих экономических условиях.

Несмотря на общую бережливую модель поведения россиян, потребительское кредитование в республике выросло на 6,3%.

Ожидания бизнеса и инфляция

Индикатор бизнес-климата в Татарстане в августе составил 3,9 пункта – для сравнения, в целом по стране этот индикатор находится в отрицательной зоне. Однако сохраняется давление со стороны издержек: ценовые ожидания предприятий республики находятся на уровне 14,6 пункта – компании готовятся к возможному индексированию тарифов и росту стоимости материалов.

Инфляция в Татарстане в июле 2026 года составила 5,0%, что ниже общероссийского уровня (6,0%).

«Нефтяной сектор и химическая промышленность могут сохранить положительную динамику благодаря улучшению конъюнктуры на сырьевом рынке» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нефтяной сектор и химическая промышленность сохранят положительную динамику»

Дальнейшая динамика экономики Татарстана во многом будет зависеть от ситуации на российском внутреннем рынке. Об этом в комментарии «Татар-информу» заявил директор Института нового общества, экономист и политолог Василий Колташов.

Среди основных рисков он выделил рост цен на топливо и его влияние на потребительские возможности населения.

По мнению эксперта, эти факторы могут негативно сказаться в том числе на туристической отрасли Татарстана. Снижение финансовых возможностей россиян способно привести к сокращению туристического потока и, как следствие, ухудшить отдельные экономические показатели республики.

При этом нефтяной сектор и химическая промышленность, по оценке Колташова, могут сохранить положительную динамику благодаря улучшению конъюнктуры на сырьевом рынке.

«Общая обстановка в российской экономике остается непростой, противоречивой. У нас есть улучшение конъюнктуры, которое дает дополнительный плюс нефтяной промышленности. И есть 20-процентная девальвация рубля, есть рост цен на топливо», – отметил экономист.

«Рост мировых цен на зерно и российского экспорта создает дополнительные возможности для аграрного сектора» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Потенциал для увеличения доходов Колташов видит и в агропромышленном комплексе. Рост мировых цен на зерно и российского экспорта, по его мнению, создает дополнительные возможности для аграрного сектора.

При этом главной проблемой эксперт считает состояние внутреннего рынка и покупательную способность населения. Пока, по его словам, остается неясным, какие меры могут быть приняты в октябре и ноябре для изменения ситуации.

«У нас основные проблемы на сегодня связаны с возможностями внутреннего покупателя, с состоянием внутреннего рынка», – подчеркнул Колташов.

Дополнительное давление в ближайшие месяцы может испытать сфера услуг, поскольку потребители будут стремиться экономить. Эксперт также обратил внимание на ожидаемое в октябре повышение тарифов на 10%, которое, по его мнению, приведет к дальнейшему росту расходов населения.

Отдельно Колташов остановился на туризме. По его оценке, летний сезон 2026 года потенциально мог стать для Татарстана очень успешным, однако топливный кризис ограничил возможности автомобильного туризма в России и негативно повлиял на уверенность путешественников.