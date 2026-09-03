«Угрожали пистолетом»: в Казани дали 10 лет за разбой и похищение людей

Сегодня в Казани вынесли приговор беженцу с Донбасса Артуру Маковецкому – его обвиняли в разбое, похищении человека и вымогательстве. Преступление было совершено группой лиц, однако два других фигуранта дела подписали контракты с Минобороны и отправились на СВО. Маковецкий же получил 10 лет лишения свободы. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Версия подсудимого – попытка уйти от ответственности»

Сегодня в Приволжском суде Казани состоялись прения по делу Артура Маковецкого. По версии следствия, он вместе с другим подсудимым Зоиршохом Кабировым организовал ограбление двоих казанцев, занимавшихся торговлей криптовалютой. Злоумышленники подкараулили их на дороге и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали отдать им 6 млн рублей. Двое других фигурантов дела, участвовавших в преступлении, сегодня в зале не присутствовали. Известно, что Кабиров в данный момент находится в зоне проведения СВО.

Рассмотрение дела подошло к финальным стадиям только сегодня, хотя Маковецкий находится под стражей уже около двух лет. Первой в прениях высказалась государственный обвинитель Анна Буканина. В своей речи она попросила признать подсудимого виновным и приговорить его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Полностью поддерживаю предъявленное обвинение, квалификацию считаю верной. Подсудимый Маковецкий вину в предъявленном обвинении не признал. Пояснил, что в указанный день действительно встречался с потерпевшими, однако никого не бил, деньги не вымогал, никого не похищал. N (фамилия одного из потерпевших, – прим. Т-и) якобы сам предложил ему деньги, чтобы подсудимый не разглашал информацию о его профессии, так как потерпевший якобы занимается обналичиванием денежных средств. N якобы думал, что Маковецкий является сотрудником полиции. Я считаю, что выбранная позиция подсудимого – это лишь способ избежать уголовной ответственности. Его вина доказана и подтверждается показаниями свидетелей», – заявила суду прокурор.

Сторона защиты в своем выступлении настаивала на отсутствии в действиях Маковецкого признаков инкриминируемого ему деяния. Он якобы не участвовал в ограблении, а двое других подсудимых изначально ввели его в заблуждение, попросив помочь вернуть долг у знакомых. Сам же Маковецкий «к совершению преступления непричастен и никаких денег от потерпевших не получал».

«Потерпевшие в своих показаниях не говорят о том, что денежные средства передавались именно Маковецкому. Я и мой доверитель рассчитываем на то, что суд при вынесении приговора проявит объективность и учтет заинтересованность потерпевших, – им было отказано в выплате высокого материального возмещения. Также прошу учесть при вынесении приговора личность подсудимого и наличие у него несовершеннолетних детей», – сообщил адвокат Маковецкого.

Последним выступил сам подсудимый. Вину в предъявленном обвинении он не признал. При этом Маковецкий сослался на то, что не нуждался в деньгах, а следовательно, не был заинтересован в совершении преступления.

«Уважаемый суд, в деньгах я не нуждался. Я являюсь предпринимателем, и те деньги, которые я якобы забрал в тот вечер у потерпевших, я мог заработать за пару месяцев честным трудом. Вся эта ситуация была мне неинтересна . Все показания свидетелей в деле – противоречивы. Ранее я являлся гражданином Украины, в Россию приехал в 2019 году, когда начались боевые действия на Донбассе. С 2022 года я являюсь гражданином Российской Федерации. По сути, я и моя семья – беженцы. И я очень сильно верю в наше правосудие и верю, что вы вынесете справедливое решение», – сказал Артур Маковецкий.

Фото: © «Татар-информ»

«Завтра деньги понадобятся уже мне на поминки»

По версии следствия, 16 января 2025 года Маковецкий и Кабиров спланировали ограбление двоих бизнесменов. Для совершения преступления они заручились поддержкой третьего лица – их знакомого по фамилии Кадиров. Он друг Кабирова и бывший сотрудник мебельного цеха, которым владел Маковецкий. Исходя из озвученных сегодня в суде показаний Кадирова, его попросили помочь выбить долг из двух бизнесменов.

Вечером 16 января компания из трех человек подкараулила бизнесменов и перекрыла им дорогу своим автомобилем. После чего участники налета, по версии следствия, вышли из своей машины и начали угрожать потерпевшим пистолетом. Водителя вытащили из машины и несколько раз ударили, разбив ему нос.

Затем «криптоинвесторов» затолкали на заднее сиденье их же авто и стали требовать денег – всего 6 млн рублей. Этой суммы при потерпевших не оказалось, тогда похитители забрали то, что при них было, и вынудили звонить знакомым с просьбами дать денег в долг.

Один из потерпевших позвонил своей матери, попросив у нее 1 млн рублей. Когда та ответила, что перевести такую сумму сможет только завтра, потерпевший сказал ей: «Завтра деньги понадобятся уже мне на поминки».

Суммарно вымогателям удалось забрать у бизнесменов 722 тыс. рублей, после чего их отпустили.

«Потерпевшие оказались мошенниками»

На процесс сегодня помимо прессы явились также близкие родственники подсудимого. Мать Маковецкого рассказала журналистам свою версию произошедшего: ее сына просто ввели в заблуждение, а сам он никого не бил и никому не угрожал.

«У них была компания. Они его обманули, сказали, что надо помочь, – какие-то люди якобы должны им денег. Мой Артур не виноват, он ничего не делал. Он не нуждался в этих деньгах, ему незачем было идти на преступление. У него была своя фирма, мебельный магазин», – рассказала мать подсудимого.

При этом она назвала мошенниками самих потерпевших, указав на то, что те якобы занимались обналом.

«Эти двое купили у одного из них (обвиняемых, – прим. Т-и) банковские карты. Карты они получили, а денег не дали. И они (обвиняемые, – прим. Т-и) попросили Артура, чтобы он помог забрать долг у этих мошенников», – рассказала мать подсудимого.

Приговор Артуру Маковецкому суд вынес сегодня же – он получил 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.