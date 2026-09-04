Начался проход по красной дорожке кинофестиваля «Алтын минбар»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Перед театром имени Галиасгара Камала начался традиционный проход по красной дорожке, предшествующий церемонии открытия казанского фестиваля кино «Алтын минбар».

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В этом году в основную конкурсную программу кинофорума вошли 54 картины, еще 92 фильма покажут во внеконкурсных программах.

Фильм открытия «Учитель» будет показан на основных киноплощадках «Алтын минбара» – в кинотеатре «Мир» и КРК «Корстон», а также в театре Камала после завершения церемонии открытия.