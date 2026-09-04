Раис РТ: Принимать «Комплексную безопасность» для нас – особая ответственность

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня на пленарном заседании XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026» в «Казань Экспо» Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что принимать данный форум для Татарстана – большая честь и особая ответственность.

«Наша республика впервые принимает салон «Комплексная безопасность». Для нас это большая честь и особая ответственность. Мы приложили все усилия для организации форума на высшем уровне», – заявил Раис Республики Татарстан.

Он отметил, что специально к мероприятию в кратчайшие сроки был построен учебно-тренировочный полигон.

«Проведение такого значимого мероприятия в Казани свидетельствует о достойной оценке наших достижений», – сказал Рустам Минниханов.