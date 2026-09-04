Топилин: татарстанцы всегда отличались высокой избирательной активностью

фото: официальный портал "Единой России"

В Татарстане продолжается пикетная кампания – брендированные палатки «Единой России» работают по всей республике. На площадках агитаторы рассказывают жителям о выборах в Госдуму и кандидатах от партии, раздают агитационные материалы, сообщает официальный портал «Единой России».

Одну из точек посетил депутат Госдумы Максим Топилин. Он отметил, что пикетные площадки эффективны – люди подходят, расспрашивают, берут материалы.

«Пикетные площадки очень эффективны, люди подходят, расспрашивают, берут агитационные материалы, изучают их. Вместе с тем, что происходит на агитплощадках, на дебатах по телевидению и радио, помогает нам разъяснять свою позицию. Татарстанцы всегда отличались высокой избирательной активностью», – отметил депутат.

Парламентарий сообщил о встречах с трудовыми коллективами и жителями. До выборов осталось менее трех недель, поэтому работа идет активно.

«До выборов в Государственную Думу осталось менее трёх недель. Поэтому мы постоянно встречаемся с трудовыми коллективами, участвуем в мероприятиях Фестиваля труда и доблести, работаем с теми запросами, которые к нам поступают. Работаем и по направлению наших комитетов. Сейчас поговорил с награжденным сертификатом Электронной доски почета. Это хорошее начинание, которое реализовано по инициативе Рустама Минниханова. Это человек, который возглавляет список партии "Единая Россия" в Татарстане, человек, который ведет республику вперед. Мы все видим, насколько меняются и Казань, и другие районы. В этом заключается то единство, в котором мы сегодня работаем, – исполнительной и законодательной власти», – поделился Топилин.

По его словам, жители поднимают социально важные вопросы, и все предложения вошли в народную программу партии. Он подчеркнул, что многие проекты, зародившиеся в Татарстане (ремонт школ, благоустройство дворов), стали затем федеральными инициативами.

«Все предложения, которые хотим реализовать, попали в народную программу. Их мы собирали на различных сходах, встречах с предприятиями, трудовыми коллективами. Мы смотрим, что объективно волнует людей. Хорошей спецификой, историей Татарстана, от которой я иду на выборы, является то, что в республике как раз зарождалось очень много проектов, как, например, программа по ремонту школ. На федеральном уровне не было такой программы, но жизнь показала, что нужно этим заниматься. И в республике это начали делать еще 10 лет назад за свои деньги. Потом это родилось и переросло в федеральный проект, который уже софинансировался. Или, допустим, программа благоустройства дворов – это тоже инициатива, которая родилась в республике, ее поддержал Раис республики. И это все стало реализовываться по всей стране», – подчеркнул Топилин.

Список «Единой России» в Татарстане возглавил Раис РТ Рустам Минниханов. В списке также Герой России Александр Лапин, министр труда Эльмира Зарипова, депутаты Айдар Метшин, Максим Топилин, Ирек Богуславский, Руслан Гаджиев, Анатолий Иванов, Рустам Калимуллин, Иван Егоров и другие.

По одномандатным округам от Татарстана выдвинуты Илья Вольфсон (округ №31), Олег Морозов (№33), Альфия Когогина (№34), Марат Нуриев (№36) и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин (№35).



Напомним, Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».