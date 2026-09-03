Арт-терапия и вокалотерапия: в Казани помогут женам участников СВО

На площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» состоялась презентация проекта «СЕРДЦЕ В ZАПАСЕ», направленного на психологическую помощь и поддержку женам военнослужащих, сообщают организаторы.

Руководитель проекта, жена участника СВО Жанна Куспанова отметила, что инициатива не про то, чтобы «стать сильнее» и терпеть больше, а про то, чтобы стать осознаннее, бережнее к себе и устойчивее изнутри.

«Это не про то, чтобы "стать сильнее" и терпеть больше. Это про то, чтобы стать осознаннее, бережнее к себе и устойчивее изнутри. Чтобы ваша внутренняя опора была надежнее любых внешних обстоятельств», – поделилась Куспанова.

В команде проекта – психологи, арт-терапевт и вокалотерапевт. Участницы смогут проработать эмоциональную боль, снять внутреннее напряжение и восстановить равновесие через творчество и профессиональную поддержку. Будут сформированы две группы по 15 человек – всего 30 женщин.

Программа состоит из трех блоков: знакомство с собой, внутренняя коммуникация и баланс ролей. Проект продлится шесть месяцев. По итогам участницы смогут лучше осознавать свои ценности и границы, получить инструменты для управления эмоциями и выстраивания гармоничных отношений с близкими.

Гостем мероприятия стал подполковник Артем Гало, отметивший, что женщины-супруги военнослужащих взяли на себя роль внешне несокрушимой опоры.

«Жены военнослужащих взяли на себя функцию брони – внешне несокрушимой, спокойной и всё понимающей. Но порой вы запрещаете себе плакать, потому что дети должны видеть маму сильной. Проявлять эмоции – это не слабость. Это стратегическая необходимость. Разгружая своё сердце, вы сохраняете себя для семьи. Ваши мужчины могут быть спокойны. Они знают, что дома их ждёт любящая, наполненная энергией женщина и мать их детей», – сказал Гало.

Одна из участниц – Эльвира Байданцева, супруга погибшего ветерана СВО Михаила Байданцева. Она призвала женщин, столкнувшихся с потерей близких, не оставаться в одиночестве.

«Здесь собрались удивительные женщины – сильные, стойкие, но при этом такие ранимые и понимающие. Каждая из нас потеряла самое дорогое, но вместо того, чтобы замкнуться в своём горе, мы объединились. Впереди долгий путь, но я верю, что вместе мы сможем сохранить память о наших мужьях и с гордостью нести их имена через годы. Поэтому я призываю всех женщин, столкнувшихся с потерей близких, не оставаться в одиночестве со своим горе», – поделилась Байданцева.

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» выступает партнером проекта. Жены павших бойцов войдут в первую группу участниц.