Попов, Уварова и Алферова выступят на «Пастернаковских чтениях» в Менделеевске

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Звезда шоу «Импровизация» Арсений Попов выступит на Международном литературно-театральном фестивале «Пастернаковские чтения», который пройдет 12 и 13 сентября в Менделеевске. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава Менделеевского района РТ Роберт Искандаров.

Попов представит литературно-юмористическую программу «Смех сквозь слезы». Его выступление станет одним из финальных событий фестиваля.

«В этом году афиша фестиваля насыщена известными именами. Каждый год мы стараемся делать что-то новое. Мы встречаемся уже в следующие выходные – 12 и 13 сентября», – заметил Искандаров.

Темой IV «Пастернаковских чтений» станет «Анатомия чувств». Программа объединит литературу, театр, поэзию и музыку. Организаторы отмечают, что фестиваль продолжает развиваться и экспериментировать с форматами: литературные встречи дополняются театральными постановками, открытыми дискуссиями и проектами с участием жителей города.

В фестивале также примут участие Нелли Уварова и Ксения Алферова. Уварова представит спектакль «Три» режиссера Екатерины Половцевой по пьесе современного драматурга Наталии Мошиной «Розовое платье с зеленым пояском». Постановка обращается к персонажам чеховских «Трех сестер», которые в оригинальной пьесе остаются на втором плане.

«Спектакль „Три“ раскрывает очень глубокие темы женских характеров, судеб, трагедий, в первую очередь основанных на взаимоотношениях с мужчинами – любимыми и нелюбимыми. Хрупкие, но сильные – мне кажется, эту характеристику можно отнести практически ко всем женщинам», – заявила Уварова во время пресс-конференции.

Ксения Алферова представит авторский проект – литературные посиделки, посвященные Борису Пастернаку. По словам актрисы, проект существует уже около десяти лет. В нем она рассказывает о писателях и поэтах через их произведения, письма, дневники и воспоминания современников.

«Моя задача – показать, что это человек, оживить его. Влюбить людей. Чтобы, выйдя с посиделок, кто-то сдул пыль с томика Пастернака, кто-то, может быть, еще раз открыл любимую книгу и уже сам прочитал эти великолепные тексты», – пояснила Алферова.

Актриса рассказала, что программа не имеет жестко зафиксированного сценария и во многом зависит от зрителей.

«То, что я говорю, очень зависит от того, кто сидит в зале. У меня есть стопка того, что я хотела бы прочитать, но, когда я вижу людей, понимаю, что сегодня нужно именно про это рассказать и именно это прочитать», – отметила она.

По словам Искандарова, фестиваль ежегодно раскрывает связь Бориса Пастернака с Менделеевском через литературу, театр и другие виды искусства. В 1916–1917 годах поэт некоторое время жил в поселке при Бондюжском заводе, который позднее стал Менделеевском.

«Это был короткий промежуток времени, но настолько знаковый для самого Пастернака, что в нашем городе мы неустанно каждый год раскрываем его историю с помощью театра, литературы, известных произведений, наших постановок и разных дискуссий», – подчеркнул глава Менделеевского района.

Четвертые по счету «Пастернаковские чтения» пройдут в Менделеевске 12 и 13 сентября. В программу войдут театральные постановки, литературно-музыкальные и поэтические программы, встречи и дискуссии.