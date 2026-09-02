На гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества направили 163 млн рублей

Некоммерческие организации могут принять участие в конкурсе на гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества. Общий бюджет конкурса в этом году превысил 163 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

Заявки на конкурс принимались с 1 июля по 14 августа, а победителей определят в конце октября – начале ноября.

Терентьев отметил, что всего на этот конкурс поступило 485 заявок, в том числе 433 от некоммерческих организаций Татарстана и 52 – из других российских регионов.

«Активность неплохая. Но каждый год некоммерческие организации нескольких районов, в этом году – трех районов, не заявляются на этот конкурс. Мы считаем, что это не очень хороший сигнал. На заседании Общественной палаты мы детально проанализируем активность районов», – подчеркнул он.

Принять участие в конкурсе в этом году можно было по 21 направлению. Самые востребованные у НКО направления, по словам Терентьева, – социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; патриотическое воспитание детей и молодежи; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка семей участников специальной военной операции.

«Но больше всего заявок поступило на направление по сохранению и развитию татарской национальной культуры и традиций. И здесь нужно учитывать, что этот конкурс открыт не только для республики и все регионы России могут принять в нем участие», – заметил он.

Председатель Общественной палаты добавил, что в Татарстане действуют различные меры поддержки некоммерческих организаций. Помимо государства, существенную поддержку некоммерческому сектору оказывает крупный бизнес.

«В государственный реестр поставщиков социальных услуг сейчас входит 67 некоммерческих организаций. Они реализуют проекты. У них есть кадры, опыт, компетенции, их проекты достаточно уникальные. К примеру, есть проект по работе с особенными детьми. Здесь нужны особые знания медицины и психологии», – заключил он.