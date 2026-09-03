Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

Единое пособие в Татарстане получает каждый пятый ребенок. В этом году вступили в силу новые правила назначения: повышены требования к минимальному доходу, уточнен порядок учета алиментов и «нулевого дохода». Кому и в каком размере положена мера господдержки — в материале «Татар-информа».





В прошлом году татарстанцам пособие было выплачено на общую сумму более 26 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С начала года семьям с детьми перечислено 14 млрд рублей

Единое пособие в Татарстане получают 184 906 детей, или каждый пятый ребенок. С начала года Отделение СФР по РТ перечислило на выплаты более 14 млрд рублей для 113 тыс. семей с детьми. В прошлом году татарстанцам пособие было выплачено на общую сумму более 26 млрд рублей.

«Право на выплату имеют семьи, чей ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, а также доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде составляет не менее восьми МРОТ. Размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в Татарстане. В 2026 году эта сумма равна 15 615 рублей», – сообщили в пресс-службе ОСФР по РТ.

При определении минимального дохода помимо заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности учитывается пособие по временной нетрудоспособности.

«Единое пособие – одна из ключевых мер поддержки семей с детьми, и мы видим, как востребована эта выплата. Изменения, вступившие в силу в этом году, уже работают. Семьи получают выплаты в проиндексированном размере без задержек», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

При определении минимального дохода помимо заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности учитывается пособие по временной нетрудоспособности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Единое пособие заменило несколько выплат и упростило жизнь родителей

Система социальной поддержки семей с детьми в России за последние годы претерпела значительные изменения. Единое пособие в нашей стране введено с 1 января 2023 года. Единый механизм поддержки пришел на смену разрозненным выплатам, каждая из которых имела свои правила, сроки и перечни документов. Это решение стало ответом на современные запросы семей, сделав процесс получения государственной помощи более понятным, доступным и удобным.

«Раньше родителям приходилось самостоятельно разбираться в большом объеме информации, отслеживать изменения законодательства и понимать, какие выплаты можно оформить одновременно. Особенно сложной эта ситуация была для многодетных семей, где дети разных возрастов, – на каждого могла предоставляться отдельная мера поддержки с разными условиями назначения», – рассказали в пресс-службе ОСФР по РТ.

Еще одной проблемой были разные сроки назначения и продления выплат. Семья могла пройти проверку нуждаемости, но через несколько месяцев ей вновь приходилось собирать документы для оформления другой выплаты. Это увеличивало административную нагрузку и риск пропуска сроков.

Новый подход объединил в единую систему сразу несколько ранее действовавших мер:

пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;

выплаты на первого, третьего и последующих детей до трех лет;

пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

«Теперь при обращении за единым пособием гражданин подает одно заявление, а дальнейшая работа по получению необходимых сведений осуществляется благодаря межведомственному взаимодействию», – отметили в пресс-службе ОСФР по РТ.

Правила оценки нуждаемости стали едиными: оценивается среднедушевой доход семьи, учитывается имущественная обеспеченность и наличие трудового дохода (либо уважительных причин его отсутствия). Оператором выплат выступает Социальный фонд России, что обеспечивает единый порядок рассмотрения заявлений и использование цифровых сервисов.

Единый механизм поддержки пришел на смену разрозненным выплатам, каждая из которых имела свои правила, сроки и перечни документов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2026 году вступили в силу новые правила учета алиментов и «нулевого дохода»

В этом году вступили в силу несколько важных нововведений:

Повышение требований к минимальному доходу

С 2026 года для каждого трудоспособного члена семьи применяется правило восьми МРОТ за расчетный период. Если раньше минимальный доход должен был составлять не менее четырех МРОТ, то теперь этот показатель увеличен до восьми. В 2026 году это 216 744 рубля за расчетный период. Изменение направлено на подтверждение участия трудоспособных членов семьи в трудовой деятельности либо наличия уважительных причин отсутствия заработка. Исключения предусмотрены для многодетных матерей, матерей-одиночек и граждан, имеющих уважительные причины отсутствия дохода.

Уточнение правил «нулевого дохода» и подтверждения проживания

С 21 июля 2026 года уход за инвалидом первой группы либо гражданином старше 80 лет признается уважительной причиной отсутствия дохода только при условии, что уход осуществляется за близким родственником (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) и подтвержден в СФР. Перечень уважительных причин также дополнен случаями получения пенсии по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Кроме того, СФР проводит дополнительную проверку фактического проживания семьи при подаче заявления по месту пребывания.

Новые правила учета алиментов

С 1 марта 2026 года, если алименты выплачиваются без судебного решения, нотариального соглашения или исполнительного производства, при расчете права на пособие применяется условный размер алиментов, исчисляемый из среднемесячной заработной платы в регионе. Если же алименты взысканы по решению суда, учитываются фактически поступившие выплаты.

Дополнительные меры поддержки многодетных семей

При оценке права на пособие теперь учитывается возможность сохранения выплаты при незначительном изменении доходов. Если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, право на выплату сохраняется однократно. В этом случае пособие назначается в минимальном размере – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что позволяет избежать полной утраты поддержки при небольшом увеличении доходов.

«Изменения 2026 года подтвердили, что механизм продолжает совершенствоваться. По мере накопления практики его применения государство последовательно уточняет критерии назначения, развивает цифровые сервисы, повышает адресность поддержки и совершенствует процедуры взаимодействия с гражданами. Это динамично развивающийся механизм, который адаптируется к современным социально-экономическим условиям и потребностям российских семей с детьми», – сообщил Эдуард Вафин.

Он отметил, что в Татарстане такую поддержку получают сотни тысяч детей, что говорит о ее востребованности. Единые правила, цифровизация и изменения 2026 года позволили сделать помощь семьям более адресной, справедливой и удобной, подчеркнул он.