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Происшествия 4 сентября 2026 16:19

С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону за передачу карты мошенникам

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С двоих жителей РТ взыскивают по миллиону в пользу обманутых мошенниками жертв.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РТ, двое жителей Камско-Устьинского района хотели подзаработать и отдали свои карты аферистам, после чего мошенники использовали счета татарстанцев для кражи денег. В результате каждый задолжал обманутым жертвам более 1 млн рублей.

С одного из татарстанцев уже удалось взыскать более 600 тыс. рублей. Исполнительное производство продолжается.

«Отдал карту на время, а расплачиваться приходится за чужие преступления годами. Не знать, кто и зачем воспользовался счетом, – увы, не волшебная кнопка "отменить последствия"», – предупреждают приставы.

#уфссп россии по рт #мошенники
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