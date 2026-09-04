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Происшествия 4 сентября 2026 14:30

В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 50 электросамокатов

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В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 50 электросамокатов.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, рейд проходил совместно с Исполнительным комитетом Казани. Особое внимание уделялось соблюдению правил движения и парковки. Всего на штрафстоянку отправили 32 электросамоката «Whoosh» и 18 электросамокатов «Urent». Также были эвакуированы 12 велосипедов «Зелёный город».

На компании, обслуживающие транспорт, составлены протоколы. Им грозит штраф до 500 тыс. рублей.

#гаи
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