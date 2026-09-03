В Верхнем Услоне открылась новая футбольная школа для детей

В селе Верхний Услон начала работу футбольная школа для юных спортсменов. Занятия проходят бесплатно на базе спортивного комплекса «Чемпион». Об этом сообщили в пресс-службе Верхнеуслонского района.

Сейчас в школе ведется набор мальчиков в две возрастные группы – от 7 до 8 лет и от 12 до 15 лет. Тренировки проводит профессиональный тренер с опытом работы с детьми.

Инициатором создания футбольной школы выступил глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин, который в прошлом профессионально занимался футболом, а сегодня возглавляет Федерацию футбола Казани.

Варакин посетил одну из первых тренировок воспитанников школы, пообщался с тренером и юными футболистами, а также ответил на вопросы ребят о занятиях спортом.

«Долго к этому шли. Теперь у верхнеуслонских мальчишек есть все, чтобы расти: профессиональный тренер, отличная спортивная база и бесплатные занятия. Будем растить своих чемпионов», – отметил глава района.

По его словам, создание школы должно вывести детский футбол в районе на новый уровень.

«До этого момента в районе были только любительские команды и коммерческие секции, которые, будем честны, не давали должного результата. Наши дети не становились чемпионами, не побеждали на серьезных республиканских турнирах. Мы просто топтались на месте. Теперь все изменится», – заявил Варакин.

Глава района выразил уверенность, что регулярные тренировки и работа с профессиональным наставником позволят юным футболистам в будущем успешно выступать на соревнованиях.

«Здесь заложен фундамент для большой спортивной истории села. Я убежден: через пару лет наши ребята будут привозить кубки из Казани и других городов. Для этого у них теперь есть все – отличная база, грамотный наставник и режим регулярных тренировок», – подчеркнул он.

Тренировочный процесс уже стартовал. На первом этапе тренер оценивает физическую подготовку новичков, знакомится с возможностями каждого ребенка и формирует составы команд.

Набор юных футболистов продолжается. Записаться на занятия можно в спортивном комплексе «Чемпион».

Фотографии предоставлены пресс-службой Верхнеуслонского района