«За каждым литром стоит труд людей»: Топилин о молзаводе в Зеленодольске

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин совместно с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым посетил Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат. В ходе рабочей поездки они встретились с трудовым коллективом – технологами, инженерами, лаборантами и операторами.

Они обсудили ключевые вопросы производственной деятельности, перспективы развития и задачи, требующие федеральной поддержки. Отдельное внимание уделили модернизации оборудования и повышению эффективности переработки молочной продукции.

«За каждым литром молока, за каждой упаковкой продукции стоит труд конкретных людей. Их профессионализм, ответственность и любовь к своему делу – это основа успеха предприятия и всей отрасли. Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат – пример того, как слаженная работа людей и современные технологии создают качественный продукт, который знают и любят далеко за пределами республики», – подчеркнул Максим Топилин.

В рамках визита состоялась церемония вручения сертификатов Электронной доски почета РТ. Среди награжденных – ветераны производства и молодые специалисты, которые своим примером доказывают: добросовестный труд всегда будет в почете.