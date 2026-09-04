В Татарстане будут судить наркокурьера, пойманного на М-7 с 10 кг синтетики

В Татарстане будут судить наркокурьера, которого задержали на М-7 с 10 кг синтетических наркотиков.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал об этом случае. В апреле 48-летний мужчина ехал по трассе М-7 в Пестречинском районе РТ. В какой-то момент его остановили инспекторы ДПС, которые заметили отсутствие ремней безопасности. На заднем сидении мужчины нашли дорожную сумку, в которой лежало 10 кг метадона. Задержанный признался, что должен был перевезти партию из Тосно Ленинградской области в Новосибирск. Это был его третий рейс.

Как пояснили в прокуратуре РТ, мужчина работал в сговоре с неизвестным соучастником. В настоящий момент его уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков передано в суд. На «коллегу» задержанного также завели дело – его будут рассматривать отдельно.