«Узнать из первых уст»: Абдулганиев встретился с бизнесом в Высокогорском районе

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил Высокогорский район в рамках системной работы по снижению административной нагрузки на бизнес, проводимой по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В сопровождении заместителя руководителя исполкома района по экономическому развитию Мурада Булгакова он встретился с местными предпринимателями, посетил мебельную фабрику ООО «Союз-М» и логистический парк «Биектау».

Начальник производства мягкой мебели Нурислам Хакипов отметил, что предприятие реализовало проекты для перинатального центра, театра Камала, отеля «Миллениум», нового терминала аэропорта «Казань» и ЦУМа.

«Мы занимаемся производством полного цикла мягкой и корпусной мебели. Для нас важно не только сохранять объёмы производства, но и иметь возможность развивать предприятие, расширять штат и осваивать новые направления», – рассказал Хакипов.

Исполнительный директор логопарка «Биектау» Фаиль Сибгатуллин обсудил вопросы эффективного использования складских площадей. Предприниматели также затронули темы подключения к инженерной инфраструктуре, транспортной доступности, земельных отношений и кадрового обеспечения.

Абдулганиев отметил, что Высокогорский район – один из динамично развивающихся муниципалитетов: доля МСП в валовой продукции составляет 33,6%, за пять лет число предпринимателей выросло почти вдвое. Он подчеркнул, что регулярно посещает районы для встреч с бизнесом.

«Такой формат позволяет из первых уст узнать о вопросах, которые волнуют представителей бизнеса, и оперативно подключиться к их решению. Сегодня в ходе общения с предпринимателями Высокогорского района прозвучал ряд предложений по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Часть из них требует внимания и поддержки на республиканском уровне. Все поступившие вопросы взяты в работу. Наша общая задача – создать предпринимателям условия для расширения бизнеса и реализации новых проектов в муниципалитетах республики», – отметил Абдулганиев.