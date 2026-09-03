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Общество 3 сентября 2026 16:25

Имена 106 работников «Казаньоргсинтез» занесены на Электронную доску почета РТ

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Свидетельства о занесении на Электронную доску почета РТ были вручены сегодня отличившимся сотрудникам ПАО «Казаньоргсинтез». Мероприятие прошло в рамках встречи клуба кадровиков «Главное – это люди».

«В Год воинской и трудовой доблести серьезным проектом, который подчеркивает значимость человека труда, стала Электронная доска почета РТ. Сегодня на ней порядка 15 тысяч татарстанцев из более чем четырех тысяч предприятий», – сообщила журналистам по итогам встречи министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее данным, на Электронной доске почета РТ представлены имена 106 работников «Казаньоргсинтеза».

«Слава и почет им. Они создают современную промышленность, будущее нашей страны», – подчеркнула Зарипова.

#минтруд рт #эльмира зарипова #Электронная доска почета РТ
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