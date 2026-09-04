В Казани пройдет лаборатория молодых режиссеров фестиваля «Ремесло»

Творческая режиссерская лаборатория XVIII Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло» пройдет в Казани с 8 по 12 сентября. Ее участниками станут три российских режиссера в возрасте до 40 лет, которые за пять дней вместе с артистами Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева создадут эскизы спектаклей. Постановление проходит антикоррупционную экспертизу.

Лаборатория станет центральным форматом фестиваля. Ее участники будут работать с произведениями татарской, русской и другой национальной классической драматургии народов России. Режиссеры смогут использовать инсценировки, адаптации, переводы, авторские сценические композиции и объединять несколько текстов при сохранении связи с оригинальным произведением и соблюдении авторских прав.

Эскизы могут быть представлены на русском или татарском языках. При необходимости организаторы предусмотрят субтитры, синхронный перевод или другие способы перевода для зрителей.

К участию допускаются российские режиссеры в возрасте от 18 до 40 лет с профильным образованием или подтвержденным опытом постановочной работы в профессиональных, учебных, независимых и других театральных коллективах.

Для отбора претендентам необходимо представить творческую биографию, список поставленных спектаклей со ссылками на фото и видео, мотивационное письмо и описание замысла будущего эскиза. Также необходимо предварительно представить предложения по актерскому составу, сценическому пространству, свету, звуку, музыке и другим выразительным средствам.

При отборе будут учитывать профессиональный и творческий потенциал режиссера, целостность и оригинальность концепции, глубину работы с классическим материалом, режиссерский язык и возможность реализовать идею за пять дней с использованием ресурсов театра. Всего для участия выберут трех режиссеров.

Работа над постановками начнется 8 сентября со знакомства режиссеров с артистами и сотрудниками театра, презентации идей, читки и первых репетиций. 9 и 10 сентября участники продолжат интенсивную репетиционную работу, а 11 сентября займутся сборкой эскизов, прогонами и техническими репетициями.

Финальный этап пройдет 12 сентября. После генеральных прогонов три созданных эскиза представят зрителям и профессиональному театральному сообществу. Продолжительность каждого показа, как правило, не должна превышать 40 минут.

Работы обсудят три приглашенных театральных критика. Они оценят режиссерские концепции, работу с классическим текстом и актерами, сценический язык, использование пространства, света, звука и музыки, а также способность постановки вступать в диалог с современным зрителем и возможность ее дальнейшего развития.

При этом лаборатория не предполагает соревнования между режиссерами: победителя определять не будут, участникам не станут выставлять баллы или присваивать места. Задачей критиков станет профессиональный разбор каждого эскиза и определение возможных направлений его дальнейшей доработки.

По итогам лаборатории театр сможет рассмотреть возможность дальнейшего развития одного или нескольких проектов. Эскиз может быть доработан до полноценного спектакля и включен в репертуар, а с режиссером может быть заключен отдельный постановочный договор. При этом участие в лаборатории само по себе не гарантирует дальнейшую постановку спектакля.

Учредителями фестиваля «Ремесло» выступают Министерство культуры Татарстана и Театр имени Кариева. Организатором режиссерской лаборатории является театр.