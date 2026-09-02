Минниханов одобрил три новых ЖК для казанцев

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочий объезд объектов в историческом центре Казани, сообщает пресс-служба Раиса РТ. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Раиса РТ Олеся Балтусова, министр строительства Марат Айзатуллин, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина и председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Минниханов ознакомился с проектами жилых комплексов на улицах Айвазовского, Волкова и Назарбаева. Застройщики представили варианты цветовых решений, отделки фасадов и благоустройства. Раис подчеркнул, что объекты должны органично вписываться в городскую среду, и поручил контролировать качество материалов. Все три проекта одобрены.

Затем глава республики осмотрел ход реновации бывшей промзоны у Волги и строительство жилого комплекса на территории «Новой Портовой», который включает 12-километровую набережную, зеленые зоны, школу и детский сад.

В Казанском речном порту министр транспорта Фарит Ханифов доложил о планах развития речного транспорта. С начала сентября перевезено более 324 тыс. пассажиров – на 5% больше, чем в прошлом году. С мая работает скоростной «Метеор» между Казанью и Набережными Челнами с заходами в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу, им воспользовались 9,2 тыс. человек.

Обновлен дебаркадер «Ташевка» при помощи волонтеров «Том Сойер Фест». В планах – реконструкция еще семи исторических дебаркадеров, инициативу Минниханов поддержал.

Ханифов сообщил о росте числа судов и нехватке причалов, предложив увеличить протяженность причала. Минниханов поручил изучить вопрос. В завершение Раис ознакомился с состоянием здания речного порта и планами благоустройства полуострова Локомотив.