«Задача — не стать чемпионами сентября»: «Ак Барс» без лидеров, но с Хейсом

«Ак Барс» пережил потерю восьми лидеров, несостоявшиеся переходы Кейна и Лабанка. С другой стороны, подписали звезду НХЛ Кевина Хейса и сохранили капитана и системный подход. Клуб входит в новый цикл с установкой: «Готовить команду к серии до четырех побед». О том, что было на пресс-конференции и открытой тренировке, — в репортаже «ТИ-Спорта».





На открытой тренировке «Ак Барса» журналисты увидели немного обновленные боевые сочетания

Фото: ak-bars.ru

«Приедет не мессия»: как «Ак Барс» готовит основу

На открытой тренировке «Ак Барса» журналисты увидели немного обновленные боевые сочетания. Команда работала в двух пятерках — «зеленых» и «белых».

«Зеленые»:

Хмелевский — Семенов — Галимов

Лямкин — Миллер

Денисенко — Бывальцев — Алистров

Марченко — Ст. Терехов

«Белые»:

Якупов — Стась — Сем. Терехов

Яруллин — Евсеев

Дыняк — Кателевский — Пустозеров

Иванов — Бардин

Вратари: Тимур Билялов — Максим Арефьев

Также в тренировке участвовали: Радэль Замалтдинов, Максим Быков и Руслан Каримов.

Последний новичок «Ак Барса» из-за океана — 19-летний Каримов. Воспитанник «Нефтяника» прошлый сезон отыграл в лиге Онтарио за канадскую «Сарнию Стинг».

«Потенциал у него огромный. Будем следить за ним», — отметил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Главный сюрприз: Владимир Алистров занимался во второй тройке вместо Семена Терехова. Белорус, зарабатывающий 53 млн рублей, получил шанс реабилитироваться после проваленного прошлого сезона. Похоже, предсезонка убедила штаб — надо дать шанс.

А вот новичка Кевина Хейса на льду не было. Американца ждут, идет процесс оформления визы. Впрочем, и особых иллюзий вокруг его приезда не строят.

«Мы понимаем, что приедет не мессия. Играет вся команда. Наша задача — встроить его правильно, чтобы он приносил пользу», – сказал Валиуллин.

Кого не дождались, кого не удержали и кто ушел в «Ладу»

Межсезонье «Ак Барса» — это череда непростых решений и несостоявшихся сделок. Клуб подтвердил интерес к нападающему Семену Дер-Аргучинцеву (права — у «Адмирала» и «Торонто»). Об этом сказал Валиуллин.

«Предложение есть, смотрим, нужен ли». Гатиятулин лично общался с игроком, но предупредил: сейчас приоритет — оборона», – отметил он.

Гораздо острее обсуждали уход Расима Шакирова в «Ладу». Молодой форвард забил 5 голов на предсезонке, но в Казани ему не нашлось места.

«У нас два фарм-клуба — "Барс" и "Нефтяник". Вся заявка делится. Мы не можем держать много двусторонних контрактов. Шакиров был на одностороннем. Мы предлагали аренду — он выбрал другой клуб. Пять голов на предсезонке ничего не значат. Посмотрим до Нового года», – жестко заявил генменеджер.

Гатиятулин добавил: «Если бы он остался — проходил бы с нами сборы. Но контрактные причины не позволили».

Еще один аспект — вратарь Артур Ахтямов. Валиуллин встречался с ним, но контракт с «Торонто» не предусматривал возвращение в Казань. Чтобы вернуть его, пришлось бы идти на конфликт с клубом НХЛ. Да и очевидно, что самому вратарю интереснее попробовать свои силы в НХЛ после признания лучшим вратарем плей-офф АХЛ.

А самая громкая деталь: Нэйтана Тодда хотели обменять на Кевина Лабанка. Сделка сорвалась. У клуба был практически согласован контракт с нападающим, но американский форвард в итоге выбрал чемпионат Швейцарии.

«Он выбрал Швейцарию, потому что есть прямой рейс до дома», – прокомментировал вопрос генменеджер.

Гатиятулин: «Как отец я могу создать условия — помочь с выбором тренера или съемом площадки. Но всё, что касается работы, — это профессионализм. Дети сами это понимают. Никаких поблажек» Фото: ak-bars.ru

От шутки про Евсеева — к серьезному разговору о сыновьях

На пресс-конференции не обошлось без неожиданных вопросов. Защитник Никита Евсеев прибавил в весе 10 кг. Валиуллин с улыбкой парировал: «Мышечная масса».

Гатиятулин был серьезнее: «Вопросы к физическому состоянию есть. Но доктора и тренеры УФП делают всё, чтобы форма была в порядке. В плей-офф он получил повреждение, теперь будем готовить его заново».

Тут же прозвучала шутка в зале: мол, младший сын Гатиятулина — Артемий — может «сводить» Евсеева куда надо, чтобы скинуть лишнее. Зал засмеялся. Атмосфера разрядилась.

Но следом — серьезный вопрос о сыновьях самого тренера. Илья Гатиятулин (25 лет, пробный контракт с «Барсом» до 30 августа) и Артемий Гатиятулин (контракт до 2028 года) находятся в системе клуба. Журналисты спросили: не давит ли это?

«Как отец я могу создать условия — помочь с выбором тренера или съемом площадки. Но всё, что касается работы, — это профессионализм. Дети сами это понимают. Никаких поблажек», – прямо сказал Гатиятулин.

Валиуллин признался: «Если бы мы закрывали этих трех-четырех игроков по ходу сезона, мы бы взорвали потолок зарплат». Фото: ak-bars.ru

Потери лидеров, потолок зарплат и Кубок Гагарина: главное с пресс-конференции

Главный нерв пресс-конференции — потеря восьми игроков, семеро из которых были лидерами. Барабанов, Яшкин, Тодд, Сафонов и другие. Гатиятулин говорил тихо, но весомо: «Ребятам слава и благодарность. Эмоции прошли. Сейчас — фокус на процессе».

Валиуллин признался : «Если бы мы закрывали этих трех-четырех игроков по ходу сезона — мы бы взорвали потолок зарплат».

На вопрос о целях — осталась ли задача выиграть Кубок Гагарина, Гатиятулин ответил хлестко: «Громкие слова должны быть подкреплены делом. Мы строили команду два года — и дошли до финала. Теперь новый цикл. Задача не стать чемпионами сентября — готовить команду к серии до четырех побед».

Капитанская повязка осталась у Алексея Марченко. Его ассистенты — Семенов, Стась, Бывальцев и Лямкин. Преемственность сохранена, несмотря на кадровый шторм.

Генеральный менеджер «Ак Барса» рассказал о будущем защитника Митчелла Миллера. Контракт 24-летнего американца истекает по окончании сезона, но клуб рассчитывает на его продление.

«В НХЛ, насколько мы знаем, дорога для него закрыта. Он тоже это понимает. Надеюсь, мы продлим его на долгий срок. Чем дольше будет срок, тем лучше», — ответил Валиуллин.

И финальный аккорд от генменеджера — про якобы проблемы с финансированием «Ак Барса»: «То, что пишут, — это не про нас. Всё стабильно»

«Ак Барс» не бежит от перемен. Он их принимает. Без паники, без иллюзий, но с четким пониманием: путь к Кубку Гагарина начинается не с громких имен, а с системной работы. Первый матч — 5 сентября против «Сибири». И это будет первый тест на прочность новой команды.