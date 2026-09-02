Участнику Великой Отечественной войны Петру Чирвону из Казани – 100 лет

Участник Великой Отечественной войны Петр Чирвон из Казани 3 сентября отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Петр Анисимович родился 3 сентября 1926 года. Окончил 11 классов школы. В апреле 1944 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Советской Армии. Служил на Ленинградском фронте в зенитной артиллерийской бригаде. В марте 1945 года был направлен в Хабаровск. Работал начальником прожекторной станции, позже служил в Подмосковье, а после - в воинской части в Казани», – рассказали в пресс-службе.

Петр Анисимович имеет звание прапорщика, служил в войсках ПВО. Всю свою трудовую деятельность посвятил службе в рядах вооруженных сил. До 1985 года работал в школе младших авиаспециалистов.

Петр Чирвон награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».