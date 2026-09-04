Инструкторов по действиям в критических ситуациях будут учить на базе КНИТУ-КАИ

Фото: пресс-служба ВНИИ ГОЧС

На площадке международного салона «Комплексная безопасность» было подписано соглашение о создании Учебно-методического консорциума по подготовке населения к действиям в кризисных ситуациях. Участниками соглашения стали ВНИИ ГОЧС, КНИТУ-КАИ и Учебно-методический центр ГОЧС РТ.

Как сообщает пресс-служба ВНИИ ГОЧС, среди задач консорциума – разработка современных методик оценки рисков, подготовка инструкторов, организация учений, обмен знаниями и многие другие.

Научным руководителем проекта выступит ВНИИ ГОЧС – здесь будут заниматься экспертизой и прогнозированием угроз.

Кадры будет предоставлять КНИТУ-КАИ, признанный лидером среди гражданских вузов по подготовке специалистов для МЧС России. Кроме того, в университете разработают научные программы для разных возрастов и групп, а также будут готовить инструкторов для региональных центров.

Практическое обучение будет проводиться на базе Учебно-методического центра ГОЧС РТ.

Соглашение заключено на 5 лет с возможностью продления. К проекту могут присоединиться и другие участники, для этого необходимо согласие всех троих организаций.