Социальный проект из Казани стал финалистом конкурса «Навстречу импакт-стартапам»

Фото: пресс-служба Tele2

Оператор связи Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей ежегодного конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Грантовую, экспертную и информационную поддержку от Tele2 получили проекты, улучшающие качество жизни детей и подростков в России. В число победителей вошел проект из Казани.

Конкурс «Навстречу импакт-стартапам» направлен на поддержку лидеров социальных проектов, которые предлагают инновационные решения в сфере детства. В этом году на конкурс поступило 197 заявок из 23 регионов.

В номинации «Перспективный импакт-стартап» финалистом стал Алмаз Садриев из Казани. Его проект «Самый первый цирк» о театре с элементами циркового искусства для детей до 4 лет получит грант в 350 000 рублей. Номинация была учреждена Tele2 в честь десятилетия конкурса и стратегического партнерства с фондом «Навстречу переменам».

Все финалисты конкурса также продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» — самой долгосрочной в России обучающей программе. Здесь на протяжении 1-3 лет авторы получают поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»