Школьников приглашают на Осенний кубок инженерного чемпионата CASE-IN

Школьники 8–11 классов из России и стран СНГ могут зарегистрироваться на Осенний кубок Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Заявки на направления «Биотехнологии» и «Общеотраслевое» принимают до 9 октября.

Соревнования проходят с сентября по декабрь. Команды из трех–четырех человек решают инженерные кейсы, основанные на реальных технологических и производственных задачах. В этом году школьная лига включает направления «Биотехнологии», «Общеотраслевое» и «Энергоклассные».

Кейс по направлению «Биотехнологии» подготовили по материалам особой экономической зоны «Алабуга», а «Общеотраслевой» – на основе материалов ПАО «СИБУР Холдинг». Решения участников оценивают представители отраслевых компаний и преподаватели вузов.

Для направления «Общеотраслевое» предусмотрены заочный отборочный этап, дистанционный полуфинал 17–19 ноября и очный финал в Москве в декабре. Участников «Биотехнологий» ждут заочный этап и дистанционный финал 2 декабря. Кроме решения кейса им предстоит пройти бизнес-симулятор «Business Cats», разработанный в ОЭЗ «Алабуга».

Направление «Энергоклассные» предназначено для школьников профильных энергетических классов. Его финал состоится 14 октября в Москве в рамках Молодежного дня международного форума «Российская энергетическая неделя».

Победители и призеры получат дипломы и ценные призы, льготы при поступлении в вузы и приглашения на профильные смены всероссийских детских центров. Проезд финалистов в Москву оплачивает оргкомитет чемпионата. Все участники получат сертификаты и дипломы.

Участие в соревнованиях бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте Международного инженерного чемпионата CASE-IN.