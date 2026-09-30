Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

С началом октября в России изменится ряд нормативно-правовых актов. В частности, ужесточится контроль в миграционной сфере, взаимодействие покупателей с маркетплейсами станет регламентироваться законом, а школы и детские сады смогут делать закупки через электронные площадки.





Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Повышение пенсий

Пенсионеры Татарстана, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября получат повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Аналогичное увеличение предусмотрено для граждан с инвалидностью I группы. Размер прибавки составит примерно 10 тыс. рублей.

При этом две надбавки одновременно не назначаются. Повышение предоставляется только по одному из оснований – в связи с достижением 80-летнего возраста или установлением инвалидности I группы.

На увеличение пенсии также могут претендовать пенсионеры, которые финансово обеспечивают нетрудоспособных членов семьи. К ним, в частности, относятся несовершеннолетние дети и внуки. Если иждивенец продолжает учиться по очной форме, право на соответствующую выплату сохраняется до достижения им 23-летнего возраста.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За каждого находящегося на содержании иждивенца предусмотрена доплата, равная одной трети фиксированной выплаты. При размере фиксированной части 9 584,69 рубля сумма прибавки рассчитывается исходя из этой величины. Дополнительная выплата может быть установлена максимум за троих членов семьи.

Еще одно изменение с 1 октября коснется пенсионеров, получающих выплаты по линии силовых ведомств. Пенсии бывших военнослужащих и ветеранов силовых структур будут проиндексированы на 4%. Повышение распространяется на всех жителей Татарстана, которым пенсионное обеспечение назначено соответствующими силовыми ведомствами.

Фото: © «Татар-информ»

Отношения между маркетплейсом, продавцом и покупателем будут регламентированы законом

С октября в России вступит в силу целый пакет законов, регулирующий работу цифровых торговых площадок (маркетплейсов). Теперь отношения между самой площадкой, продавцом и покупателем будут четко регламентированы законом.

В частности, при обнаружении недостатков в товарах, приобретенных на маркетплейсах, покупатель сможет предъявить требования продавцу непосредственно на цифровой платформе. Причем оператор обязан обеспечить техническую возможность для этого.

Проще говоря, закон обязывает оператора платформы обеспечить техническую возможность для того, чтобы потребитель мог направить претензию непосредственно через интерфейс маркетплейса, без долгого поиска нужных контактов.

Кроме того, появятся отдельные требования к карточкам товара, ценам и скидкам. За нарушение правил будет введена ответственность как для операторов платформ, так и для продавцов.

Фото: © «Татар-информ»

МВД получит информацию о доходах мигрантов

С началом октября ужесточится контроль в миграционной сфере – министерство внутренних дел получит информацию о доходе трудовых мигрантов в России от налоговых органов. Это позволит следить за тем, чтобы мигранты могли содержать себя и членов семьи, проживающих на территории России, на уровне, установленном в регионе.

Уровень дохода у мигрантов должен быть не ниже величины регионального прожиточного минимума. А если с мигрантом в России проживают члены семьи, то его официальная зарплата должна покрывать прожиточный минимум на каждого из них в регионе проживания.

В том случае, если официальный доход недостаточен для покрытия базовых потребностей, у иностранца отзывают все разрешения о пребывании в стране и ему дается 15 календарных дней, чтобы самому покинуть страну. Если же он не покинет ее, то его депортируют.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Школы и детсады смогут закупаться на маркетплейсах

С 1 октября будут уточнены зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых будет запрещена продажа табака и вейпов. Причем зоны будут определяться с учетом общественных обсуждений.

Кроме того, будет введено лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотинсодержащей продукции. То есть для торговли таким товаром продавцам нужно будет получить специальную лицензию.

Еще одно изменение в законах, также затрагивающее образовательные учреждения, – упрощение закупок для школ и детских садов. Если раньше образовательные организации могли делать закупки только на специальных электронных площадках госзакупок, то теперь для небольших закупок они могут использовать маркетплейсы.

Стоит уточнить, что речь идет именно о небольших объемах закупок, к примеру, канцелярских товаров или спортивного инвентаря. Кроме того, старые правила также продолжат действовать, и образовательные учреждения смогут продолжать работать с привычными инструментами.

Такой режим пройдет в экспериментальном формате и продлится до 30 сентября 2028 года. Очевидно, что в случае успеха закон примут на постоянной основе, а если же признают нецелесообразным, то вернут к обычному формату.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Ограничение высокопроцентных займов

С начала октября микрофинансовые организации не смогут выдавать заемщикам третий заем по ставке выше 200% годовых, если у них уже есть два непогашенных займа с аналогичными условиями.

Кроме того, расширится и перечень данных, которые микрофинансовые организации обязаны передавать в бюро кредитных историй.

Причем эти правило будет действовать только до 1 апреля 2027 года. А в будущем нормы станут еще жестче.